《經濟通通訊社２７日專訊》據最高人民檢察院，山西檢察機關依法對中國儲備糧管理集團

有限公司原黨組成員、副總經理徐寶義涉嫌受賄、國有公司人員失職、內幕交易案提起公訴。



＊涉嫌非法獲取證券交易內幕信息＊



檢察機關起訴指控徐寶義曾利用擔任黑龍江省大慶市大慶高新技術產業開發區企業上市辦公

室副主任，甘肅省人民政府國有資產監督管理委員會主任助理，甘肅省國有資產經營有限責任公

司董事長，中國供銷集團有限公司總經理助理、黨委委員、副總經理，中國儲備糧管理總公司黨

組成員、副總經理，中國儲備糧管理集團有限公司黨組成員、副總經理的便利以及職權、地位形

成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人給予的財物，數額特別巨大。

此外，檢察機關並指控，徐寶義身為國有公司工作人員，嚴重不負責任，致使國家利益遭受

特別重大損失；非法獲取證券交易內幕信息，在該信息尚未公開前，明示他人買賣該證券，情節

特別嚴重。應當以受賄罪、國有公司人員失職罪、內幕交易罪追究其刑事責任。

徐寶義曾任中海石油投資控股有限公司總經理助理、中國供銷集團總經理助理兼戰略發展部

經理、中國供銷集團副總經理、中國供銷石油公司董事長等職。（ｄｗ）

