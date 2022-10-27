《經濟通通訊社２７日專訊》近日有內媒稱華為與賽力斯聯合打造的ＡＩＴＯ問界品牌旗下

問界系列問界Ｍ５、Ｍ７已開始「降價」促銷，付尾款時可直接減免８０００元人民幣。華為方

面２６日對此回應稱，為了給消費者帶來更加簡單、清晰、透明的選擇，自１０月２４日凌晨起

，ＡＩＴＯ取消了原來金融貼息、各銷售門店差異化的禮品等服務，對部分現車車型購買用戶統

一贈送價值８０００元人民幣的保險。（ｊｔ）

