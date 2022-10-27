《經濟通通訊社２７日專訊》近日有內媒稱華為與賽力斯聯合打造的ＡＩＴＯ問界品牌旗下
問界系列問界Ｍ５、Ｍ７已開始「降價」促銷，付尾款時可直接減免８０００元人民幣。華為方
面２６日對此回應稱，為了給消費者帶來更加簡單、清晰、透明的選擇，自１０月２４日凌晨起
，ＡＩＴＯ取消了原來金融貼息、各銷售門店差異化的禮品等服務，對部分現車車型購買用戶統
一贈送價值８０００元人民幣的保險。（ｊｔ）
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27/10/2022 08:41
《汽車新勢力》問界部分車型降價，華為：對用戶統一贈送８千保險
《經濟通通訊社２７日專訊》近日有內媒稱華為與賽力斯聯合打造的ＡＩＴＯ問界品牌旗下
問界系列問界Ｍ５、Ｍ７已開始「降價」促銷，付尾款時可直接減免８０００元人民幣。華為方
面２６日對此回應稱，為了給消費者帶來更加簡單、清晰、透明的選擇，自１０月２４日凌晨起
，ＡＩＴＯ取消了原來金融貼息、各銷售門店差異化的禮品等服務，對部分現車車型購買用戶統
一贈送價值８０００元人民幣的保險。（ｊｔ）
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