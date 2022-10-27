《經濟通通訊社２７日專訊》中國貿促會舉行１０月例行發布會，新聞發言人孫曉表示，美

國修訂《出口管理條例》，將３１家中國實體列入「未經核實清單」，並升級對華半導體出口管

制，不僅新增管控物項，還拓展涉及超級計算機和半導體生產最終用途出口管制。這種做法完全

背離了出口管制這一國際通行制度的初衷，涉嫌違反世貿組織非歧視原則，嚴重影響了全球產業

鏈供應鏈安全穩定。中國貿促會對此堅決反對，呼籲各國企業保持相互信任和友好合作精神，共

同應對美國單邊做法帶來的不利影響。



＊規定上游礦產來源「友岸製造」，美國不當干預電動車供應產業鏈＊



此外，美國政府日前出台《２０２２年通脹削減法案》，將對清潔能源提供高達３６９０億

美元的投資和稅收抵免。同時該法案還規定，只能向購買美國及與其簽訂自由貿易協定的國家組

裝、製造的電動車提供稅收抵免。對此，孫曉回應指出，隨著全球電動汽車產業的蓬勃發展，各

國電動汽車產業鏈、供應鏈已經形成了你中有我、我中有你的局面。美國《２０２２年通脹削減

法案》的稅收抵免等措施規定的電動車上游關鍵礦產來源於「友岸製造」，這是典型的貿易保護

主義做法，是對全球電動車供應鏈、產業鏈的不當干預，嚴重影響全球電動車產業的自由競爭。

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