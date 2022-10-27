《經濟通通訊社２７日專訊》儘管經歷十一黃金周休假，１０月內銀同業存單發行規模依然

保持強勢，現已突破萬億元（人民幣．下同）。據《上海證券報》引述分析人士認為，９月信貸

投放出現明顯加速，信貸周期的拉長，使得銀行需要長久期存單改善流動性指標。

今年三季度以來，同業存單發行量逐級走高。７月同業存單發行規模１﹒４６萬億元，８月

升至１﹒５３萬億元。９月，同業存單發行又明顯提速，規模突破１﹒７萬億元。截至目前，

１０月以來同業存單發行規模也達到了１﹒０５萬億元。其中，股份制銀行和國有大行成為發行

主力。東方財富Ｃｈｏｉｃｅ數據顯示，１０月，興業銀行（滬：６０１１６６）、中信銀行

（００９９８）（滬：６０１９９８）、建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）等銀行

的發行規模和淨融資規模領跑。

光大證券銀行業分析師王一峰表示，今年前８個月銀行存款增長優於貸款，負債補充壓力下

降，存貸比顯著回落。但是，９月同業存單量價齊升態勢明顯，顯示一些銀行正在前瞻性布局同

業存單。他預計，１０月信貸實現明顯同比多增概率較大。隨著政策性金融工具落地，槓桿效應

將顯現，政策行、大行及部分股份制銀行將深度參與配套融資供給。



＊近期同業存單利率明顯反彈＊



不過，近期同業存單利率明顯反彈，已經超過了９月末的水平。數據顯示，目前１年期同業

存單利率水平達到了２﹒０５％，略高於９月末的２﹒０２％。市場資金面偏緊，被認為是同業

存單利率水平上行的一個原因。新湖期貨金融分析師李明玉表示，作為繳稅大月，１０月的財政

狀況往往「收大於支」，疊加留抵退稅基本結束，預計１０月財政收支差額較大。

此外，資產配置也是影響同業存單利率上行的一個重要因素。報道引述一位金融機構債券部

相關負責人表示，一些市場人士認為，近期機構持倉佔比過大的貨幣基金應該已降低了持倉久期

，以防止單一贖回引發的潛在風險。這可能會導致貨幣基金拋售部分同業存單，從而導致利率走

高。（ｗｌ）

