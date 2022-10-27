《經濟通通訊社２７日專訊》深陷債務困境的中國恒大（０３３３３）旗下恒大地產集團昨

晚（２６日）公告稱，其境內公司債「２１恒大０１」付息二度展期議案已獲債券持有人會議通

過，債券利息支付時間延期至明年４月。公告並指出，參加本次持有人會議享有表決權的持有人

，佔代表本期債券未償還份額且享有表決權比例５３﹒７７％，滿足本次持有人會議召開條件；

參會持有人悉數同意展期議案。

恒大地產此次申請將本期債券於２０２１年４月２７日至２０２２年４月２６日期間的利息

支付時間，調整至２０２３年４月２７日完成支付。資料顯示，「２１恒大０１」發行規模８２

億元人民幣，票面利率７％，債券期限５年，附第３年末發行人票面利率選擇權及投資者回售選

擇權，行權日為２０２４年４月２７日。

恒大旗下境內債目前已經處於第二輪展期中。今年７月，「２０恒大０１」持有人會議否決

了本息二次展期的議案，恒大境內債尚未違約的金身面臨告破的境地；公司表示，將積極與持有

人協商以達成解決方案。不過，「２０恒大０４」和「２０恒大０５」付息展期六個月的議案均

獲持有人會議通過。（ｗｌ）

