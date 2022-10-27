《經濟通通訊社２７日專訊》中概股連續第二日反彈，並創下五個月來最大單日升幅，離岸

人民幣亦企穩，走資憂慮有所消減，滬深股市今早高開，上證綜合指數（滬綜指）高開

０﹒１８％，報３００５﹒０４點收復三千，深綜指高開０﹒１１％，創業板指高開０﹒１８％

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中國資本市場再祭出維穩招數，Ａ股規模最大白酒基金的招商中證白酒指數放寬大額限購，

指數Ａ限制申購金額從２０萬元（人民幣．下同）放寬至１００萬元，指數Ｃ的限制申購金額從

１０萬元放寬至５０萬元，消息刺激白酒股開市造好。

盡管大市堅守三千，但Ａ股投資者在第三季已經傷痕累累，據內媒引述數據指，第三季公募

基金整體虧損８８７７﹒６２億元，其中權益基金成為虧損主力，股票型基金和混合型基金合計

虧損超過９０００億元，另外ＱＤＩＩ基金虧損４６０﹒３１億元，ＦＯＦ和商品基金則分別虧

損９０﹒２８億元和４４００萬元。此外，據《中國證券報》整理數據發現，截至三季度末，公

募基金平均股票倉位為７２﹒９５％，較二季度末的７４﹒２３％下降１﹒２８個百分點。

人民銀行今日進行的２４００億元７天期逆回購，淨投放２３８０億元，過去四個交易日累

計淨投放高達７５２０億元。

地緣政治局勢仍然緊張，美國國務卿布林肯接受外媒專訪時指，北京當局不再接受目前的台

海格局，希望加速尋求統一，他預計大陸未來將對台灣施加更大的壓力和脅迫。布林肯強調美國

並無試圖影響中國的內部動態，但可以塑造一個外部環境，讓中國積極制訂國際政策。（ｅｙ）

