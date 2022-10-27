《經濟通通訊社２７日專訊》中概股連續第二日反彈，並創下五個月來最大單日升幅，離岸

人民幣亦企穩，走資憂慮有所消減，滬深股市今早高開，滬綜指一度收復三千，但在白酒由升轉

跌拖累之下，滬指疲態現，半日收跌０﹒０７％，報２９９７﹒４２點，三千關遇強阻力；深成

指半日平收，創業板指跌０﹒５９％。

資金循陸股通淨流入２０億元（人民幣．下同）；人民銀行四日淨投放高達７５２０億元，

兩市半日成交５７１７億元，和上日同時段成交水平相若。

大市三千關整固，Ａ股投資者第三季傷痕累累，據內媒引述數據指，第三季公募基金整體虧

損８８７７﹒６２億元，其中權益基金成為虧損主力，股票型基金和混合型基金合計虧損超過

９０００億元，另外ＱＤＩＩ基金虧損４６０﹒３１億元，ＦＯＦ和商品基金則分別虧損

９０﹒２８億元和４４００萬元。



＊白酒股反高潮，茅台挫２％＊



過去被視為外資流入晴雨表的白酒指數，由１０月初起截至昨日（２６日）已大跌超過

１２％，龍頭貴州茅台（滬：６００５１９）曾創逾兩年新低。有見及此，中國資本市場再祭出

維穩招數，Ａ股規模最大白酒基金的招商中證白酒指數放寬大額限購，指數Ａ限制申購金額從

２０萬元放寬至１００萬元，指數Ｃ的限制申購金額從１０萬元放寬至５０萬元。

消息刺激白酒股開市造好，但利好不過數分鐘即演變成資金出逃良機，集體急跌，古井貢酒

（深：０００５９６）跌４﹒３％，瀘州老窖（深：０００５６８）瀉４％，貴州茅台

（滬：６００５１９）挫２﹒２％，五糧液（深：０００８５８）跌１﹒９％。

郵儲銀行（滬：６０１６５８）公布第三季業績，同時建議非公開發行Ａ股，募集資金規模

不超過４５０億元，用於補充核心一級資本，持續滿足商業銀行資本監管標準。郵儲行Ａ股略漲

０﹒５％，現報３﹒９７元。



＊地產股上升，憧憬第二輪增信融資＊



第四季又是內地發展商的償債高峰期，克而瑞研究中心數據顯示，２００家核心房企境內外

債券合計到期規模達１８１２億元，其中海外債約為６１７億元。內媒引述業內人士表示，中債

信用增進投資股份有限公司已獲得單一主體集中度監管豁免，可支持前期已獲得增信的民營房企

持續發債需求，報道指民營房企有望迎來第二輪增信融資。

民營地產股偏升，濱江集團（深：００２２４４）漲６﹒２％，華發股份

（滬：６００３２５）升３﹒８％，新城控股（滬：６０１１５５）升１﹒３％，金地集團

（滬：６００３８３）升０﹒５％。（ｅｙ）

