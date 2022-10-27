《經濟通通訊社２７日專訊》中概股連續第二日反彈，並創下五個月來最大單日升幅，人民

幣匯價企穩，滬深股市今早高開，滬綜指一度收復三千，但白酒股很快由升轉跌，且午後愈踩愈

深，拖累滬指倒跌，全日收跌０﹒５５％，報２９８２﹒９點，反映三千關遇強阻力；電池等科

技概念股亦捱沽，深成指全日跌０﹒６３％，創業板指更挫１﹒５％。

資金循陸股通淨流入９﹒５９億元（人民幣．下同），連續三日淨流入；人民銀行四日淨投

放高達７５２０億元，兩市全日成交９２３９億元，按日增１﹒１％，創兩個月新高。

國家統計局公布，今年１－９月，全國規模以上工業企業實現利潤總額６２４４１﹒８億元

，同比下降２﹒３％，降幅較１－８月再擴大０﹒２個百分點。



＊白酒股反高潮，眼科醫療股集體大挫＊



過去被視為外資流入晴雨表的白酒指數，由１０月初起截至昨日（２６日）已大跌超過

１２％，龍頭貴州茅台（滬：６００５１９）曾創逾兩年新低。有見及此，中國資本市場再祭出

維穩招數，Ａ股規模最大白酒基金的招商中證白酒指數放寬大額限購，指數Ａ限制申購金額從

２０萬元放寬至１００萬元，指數Ｃ的限制申購金額從１０萬元放寬至５０萬元。

消息刺激白酒股開市造好，但卻很快便演變成資金出逃良機，早段集體倒跌，午後跌勢更一

發不可收拾，茅台盤中曾經跌超過５％，全日跌４﹒３％，報１４０１元；瀘州老窖

（深：０００５６８）瀉８﹒４％，

，山西汾酒（滬：６００８０９）跌４﹒７％，五糧液（深：０００８５８）跌４﹒４％，今世

緣（滬：６０３３６９）挫３﹒６％。

治療近視的角膜矯形鏡（ＯＫ鏡）意外首次被內地納入集採，眼科醫療股集體大挫。歐普康

視 （深：３００５９５）挫兩成跌停，愛爾眼科 （深：３０００１５）跌１３﹒１％，普瑞

眼科 （深：３０１２３９）挫１３﹒７％，何氏眼科 （深：３０１１０３）跌６﹒４％。

鈉電池概念大幅回吐，派能科技（滬：６８８０６３）挫１１﹒５％，維科技術

（滬：６００１５２）跌停，傳藝科技（深：００２８６６）跌９﹒５％，華陽股份

（滬：６００３４８）跌７﹒６％。



＊大唐發電驚現巨蝕，股價跌停＊



大唐發電（滬：６０１９９１）公布第三季營業收入按年增２７﹒８４％，惟季度淨虧損

６﹒３５億元，前三季度營業收入按年增長１５﹒８６％；歸屬於上市公司股東的淨利潤

７﹒６４億元，歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤２﹒９２億元，同比減少

４８﹒０７％。水電不足影響公司業績，大唐發電股價跌停，報３﹒４９元。

藥明康德（滬：６０３２５９）公布第三季純利約２７﹒４２億元，同比升約２﹒０９倍，

集團並決定終止在８月１７日已獲得中證監批准的Ｈ股增發計劃。惟藥明康德小幅收升０﹒４％

，報７８﹒５元。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３６３１﹒１４ －０﹒７０

上證綜合指數 ２９８２﹒９０ －０﹒５５ ３８１３﹒３０

深證綜合指數 １９４５﹒３８ －０﹒６４ ５４２５﹒７９

上證Ｂ股指數 ２８８﹒７２ ＋０﹒８０ １﹒７２

深證Ｂ股指數 １１００﹒７１ －０﹒１８ ０﹒７２

上證１８０指數 ７６７８﹒３４ －０﹒５７

上證３８０指數 ５６５３﹒８０ －０﹒４６

深證成份指數 １０７５０﹒１４ －０﹒６３

中小創新指數 ２２９４﹒２２ －０﹒４２

深圳創業板指數 ２３３７﹒２５ －１﹒５０

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