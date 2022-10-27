《經濟通通訊社２７日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒０７％，報７７１６﹒６１點，上

證３８０指數半日升０﹒０５％，報５６８２﹒６３點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０３﹒６７億元，用１６﹒３３

億元或３﹒１％。

內房又迎償債高峰期，克而瑞研究中心數據顯示，２００家核心房企境內外債券合計到期規

模達１８１２億元，其中海外債約為６１７億元。民營地產股偏升，華發股份

（滬：６００３２５）升３﹒８％，新城控股（滬：６０１１５５）升１﹒３％，金地集團

（滬：６００３８３）升０﹒５％。

據外電報道，南韓記憶體大廠ＳＫ海力士警告稱，拜登政府對中國芯片限制措施不斷升級，

或迫不得已關閉或出售其在中國的主要工廠，希望能避免這種「極端情況」或最壞情景發生。半

導體股走勢偏軟，天岳先進（滬：６８８２３４）跌４﹒５％，復旦微電（滬：６８８３８５）

跌１﹒７％。

龍頭貴州茅台（滬：６００５１９）昨日（２６日）股價盤中最低跌至１４６０元，創逾兩

年新低。有見及此，中國資本市場再祭出維穩招數，Ａ股規模最大白酒基金的招商中證白酒指數

放寬大額限購。消息刺激白酒股開市造好，但升幅很快收窄。舍得酒業（滬：６００７０２）跌

０﹒１％，貴州茅台跌２﹒２％，金種子酒（滬：６００１９９）跌１﹒５％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

