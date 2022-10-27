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AH股新聞

27/10/2022 11:37

《滬股通》上證１８０半日跌０﹒０７％，上證３８０升０﹒０５％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒０７％，報７７１６﹒６１點，上
證３８０指數半日升０﹒０５％，報５６８２﹒６３點。
　　半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０３﹒６７億元，用１６﹒３３
億元或３﹒１％。
　　內房又迎償債高峰期，克而瑞研究中心數據顯示，２００家核心房企境內外債券合計到期規
模達１８１２億元，其中海外債約為６１７億元。民營地產股偏升，華發股份
（滬：６００３２５）升３﹒８％，新城控股（滬：６０１１５５）升１﹒３％，金地集團
（滬：６００３８３）升０﹒５％。
　　據外電報道，南韓記憶體大廠ＳＫ海力士警告稱，拜登政府對中國芯片限制措施不斷升級，
或迫不得已關閉或出售其在中國的主要工廠，希望能避免這種「極端情況」或最壞情景發生。半
導體股走勢偏軟，天岳先進（滬：６８８２３４）跌４﹒５％，復旦微電（滬：６８８３８５）
跌１﹒７％。
　　龍頭貴州茅台（滬：６００５１９）昨日（２６日）股價盤中最低跌至１４６０元，創逾兩
年新低。有見及此，中國資本市場再祭出維穩招數，Ａ股規模最大白酒基金的招商中證白酒指數
放寬大額限購。消息刺激白酒股開市造好，但升幅很快收窄。舍得酒業（滬：６００７０２）跌
０﹒１％，貴州茅台跌２﹒２％，金種子酒（滬：６００１９９）跌１﹒５％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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