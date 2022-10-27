《經濟通通訊社２７日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒５７％，報７６７８﹒３４點，

上證３８０指數收跌０﹒４６％，報５６５３﹒８點。

龍頭貴州茅台（滬：６００５１９）曾創逾兩年新低。有見及此，中國資本市場再祭出維穩

招數，Ａ股規模最大白酒基金的招商中證白酒指數放寬大額限購。消息刺激白酒股開市造好，但

利好不過數分鐘即演變成資金出逃良機，集體急跌，茅台跌超４％，山西汾酒

（滬：６００８０９）跌４﹒７％。

內房四季度又迎償債高峰期，克而瑞研究中心數據顯示，２００家核心房企境內外債券合計

到期規模達１８１２億元，其中海外債約為６１７億元。民營地產股偏升，華發股份

（滬：６００３２５）升３﹒３％，新城控股（滬：６０１１５５）升近１％，金地集團

（滬：６００３８３）升０﹒６％。

據外電報道，南韓記憶體大廠ＳＫ海力士警告稱，拜登政府對中國芯片限制措施不斷升級，

或迫不得已關閉或出售其在中國的主要工廠，希望能避免這種「極端情況」或最壞情景發生。半

導體股走勢偏軟，天岳先進（滬：６８８２３４）跌７﹒６％，復旦微電（滬：６８８３８５）

跌１﹒８％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

