《經濟通通訊社２７日專訊》深證成指半日無升跌，報１０８１８﹒２７點，深證中小創新

指數半日升０﹒１９％，報２３０８﹒１７點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１４﹒７４億元，用５﹒２６億

元或１％。

龍頭貴州茅台昨日（２６日）股價盤中最低跌至１４６０元，創逾兩年新低。有見及此，中

國資本市場再祭出維穩招數，Ａ股規模最大白酒基金的招商中證白酒指數放寬大額限購。消息刺

激白酒股開市造好，但升幅很快收窄。洋河股份（深：００２３０４）跌１﹒３％，五糧液

（深：０００８５８）跌１﹒９％。

治療近視的角膜矯形鏡（ＯＫ鏡）意外首次被內地納入集採，眼科醫療股集體大挫。歐普康

視（深：３００５９５）挫兩成跌停，愛爾眼科（深：３０００１５）跌１０﹒８％，普瑞眼科

（深：３０１２３９）挫１１﹒９％，何氏眼科（深：３０１１０３）跌７﹒２％。

據《Ｔｈｅ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ》報道，蘋果正在開發一款１６英吋的ｉＰａｄ，預

計明年第四季度發布。這將是有史以來最大的ｉＰａｄ型號，超過ｉＰａｄ Ｐｒｏ的１２﹒９

英吋。蘋果概念股集體上揚，藍思科技（深：３００４３３）漲３﹒７％，鵬鼎控股

（深：００２９３８）升３﹒６％，ＴＣＬ中環（深：００２１２９）升０﹒１％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

