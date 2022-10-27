  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

27/10/2022 11:37

《深股通》深成指半日無升跌，中小創新指升０﹒１９％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》深證成指半日無升跌，報１０８１８﹒２７點，深證中小創新
指數半日升０﹒１９％，報２３０８﹒１７點。
　　半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１４﹒７４億元，用５﹒２６億
元或１％。
　　龍頭貴州茅台昨日（２６日）股價盤中最低跌至１４６０元，創逾兩年新低。有見及此，中
國資本市場再祭出維穩招數，Ａ股規模最大白酒基金的招商中證白酒指數放寬大額限購。消息刺
激白酒股開市造好，但升幅很快收窄。洋河股份（深：００２３０４）跌１﹒３％，五糧液
（深：０００８５８）跌１﹒９％。
　　治療近視的角膜矯形鏡（ＯＫ鏡）意外首次被內地納入集採，眼科醫療股集體大挫。歐普康
視（深：３００５９５）挫兩成跌停，愛爾眼科（深：３０００１５）跌１０﹒８％，普瑞眼科
（深：３０１２３９）挫１１﹒９％，何氏眼科（深：３０１１０３）跌７﹒２％。
　　據《Ｔｈｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ》報道，蘋果正在開發一款１６英吋的ｉＰａｄ，預
計明年第四季度發布。這將是有史以來最大的ｉＰａｄ型號，超過ｉＰａｄ　Ｐｒｏ的１２﹒９
英吋。蘋果概念股集體上揚，藍思科技（深：３００４３３）漲３﹒７％，鵬鼎控股
（深：００２９３８）升３﹒６％，ＴＣＬ中環（深：００２１２９）升０﹒１％。
　　深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回AH股新聞

上一篇新聞︰27/10/2022 11:49  【大國博弈】中國被指設立海外公安局勸返疑犯，荷蘭政府進行調查

下一篇新聞︰27/10/2022 11:37  《滬股通》上證１８０半日跌０﹒０７％，上證３８０升０﹒０５％

其他AH股新聞
More

27/10/2022 11:37  《Ａ股行情》白酒股升轉急跌，滬指半日收跌０﹒０７％三千未企穩

27/10/2022 11:37  【大國博弈】習近平：願同美方一起找到新時代中美正確相處之道

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金