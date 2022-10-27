《經濟通通訊社２７日專訊》深證成指今日收跌０﹒６３％，報１０７５０﹒１４點，深證
中小創新指數收跌０﹒４２％，報２２９４﹒２２點。
煙草概念股延續漲勢，順灝股份（深：００２５６５）漲停，華寶股份
（深：３００７４１）、陝西金葉（深：０００８１２）抽升８﹒８％，勁嘉股份
（深：００２１９１）升２﹒１％，大亞聖象（深：０００９１０）升１﹒９％，遠望谷
（深：００２１６１）升近１％，金時科技（深：００２９５１）升２﹒４％，中科信息
（深：３００６７８）升２﹒１％。
治療近視的角膜矯形鏡（ＯＫ鏡）意外首次被內地納入集採，眼科醫療股集體大挫。歐普康
視（深：３００５９５）挫兩成跌停，愛爾眼科（深：３０００１５）跌１３﹒１％，普瑞眼科
（深：３０１２３９）挫１３﹒７％，何氏眼科（深：３０１１０３）跌６﹒４％。
據《Ｔｈｅ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ》報道，蘋果正在開發一款１６英吋的ｉＰａｄ，預
計明年第四季度發布。這將是有史以來最大的ｉＰａｄ型號，超過ｉＰａｄ Ｐｒｏ的１２﹒９
英吋。蘋果概念股集體上揚，藍思科技（深：３００４３３）漲６﹒９％，鵬鼎控股
（深：００２９３８）升逾４％。
深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）
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