《經濟通通訊社２７日專訊》深證成指今日收跌０﹒６３％，報１０７５０﹒１４點，深證

中小創新指數收跌０﹒４２％，報２２９４﹒２２點。

煙草概念股延續漲勢，順灝股份（深：００２５６５）漲停，華寶股份

（深：３００７４１）、陝西金葉（深：０００８１２）抽升８﹒８％，勁嘉股份

（深：００２１９１）升２﹒１％，大亞聖象（深：０００９１０）升１﹒９％，遠望谷

（深：００２１６１）升近１％，金時科技（深：００２９５１）升２﹒４％，中科信息

（深：３００６７８）升２﹒１％。

治療近視的角膜矯形鏡（ＯＫ鏡）意外首次被內地納入集採，眼科醫療股集體大挫。歐普康

視（深：３００５９５）挫兩成跌停，愛爾眼科（深：３０００１５）跌１３﹒１％，普瑞眼科

（深：３０１２３９）挫１３﹒７％，何氏眼科（深：３０１１０３）跌６﹒４％。

據《Ｔｈｅ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ》報道，蘋果正在開發一款１６英吋的ｉＰａｄ，預

計明年第四季度發布。這將是有史以來最大的ｉＰａｄ型號，超過ｉＰａｄ Ｐｒｏ的１２﹒９

英吋。蘋果概念股集體上揚，藍思科技（深：３００４３３）漲６﹒９％，鵬鼎控股

（深：００２９３８）升逾４％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

