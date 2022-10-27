《經濟通通訊社２７日專訊》據《Ｔｈｅ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ》報道，蘋果正在開發

一款１６英吋的ｉＰａｄ，預計明年第四季度發布。這將是有史以來最大的ｉＰａｄ型號，超過

ｉＰａｄ Ｐｒｏ的１２﹒９英吋。

報道稱，１６英吋的ｉＰａｄ可能會面向創意專業人士，如喜歡大屏幕的圖形藝術家和設計

師。目前沒有提供關於這款未來設備的更多細節，它的屏幕尺寸與１６英吋ＭａｃＢｏｏｋ

Ｐｒｏ相同，為用戶提供了大得多的工作畫布。

顯示器行業分析師Ｒｏｓｓ Ｙｏｕｎｇ今年初曾表示，蘋果在開發一款更大的１４英吋

ｉＰａｄ Ｐｒｏ，採用Ｍｉｎｉ ＬＥＤ顯示屏。考慮到這兩個傳言，蘋果有可能計劃在明年

發布１４英吋和１６英吋的ｉＰａｄ Ｐｒｏ型號，這將對應１４英吋和１６英吋的

ＭａｃＢｏｏｋ Ｐｒｏ。

另外，蘋果全球行銷資深副總裁喬斯維亞克（Ｇｒｅｇ Ｊｏｓｗｉａｋ）周二（２５日）

在出席加州Ｔｅｃｈ Ｌｉｖｅ活動時確認，蘋果將尊重歐盟的法律，暗示著蘋果明年或將

ｉＰｈｏｎｅ換成Ｔｙｐｅ－Ｃ介面。根據歐盟法律，從２０２４年開始將統一使用ＵＳＢ－Ｃ

充電器介面。

Ａ場蘋果概念股集體上揚，藍思科技（深：３００４３３）漲４﹒６％，鵬鼎控股

（深：００２９３８）升４﹒１％，長電科技（滬：６００５８４）升３﹒４％，工業富聯

（滬：６０１１３８）升１﹒５％，杉杉股份（滬：６００８８４）彈１﹒３％，ＴＣＬ中環

（深：００２１２９）升１﹒２％，立訊精密（深：００２４７５）、欣旺達

（深：３００２０７）、歌爾股份（深：００２２４１）、京東方Ａ（深：０００７２５）等升

近１％。（ｊｔ）

