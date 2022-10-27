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AH股新聞

27/10/2022 10:43

《Ａ股焦點》蘋果擬開發１６英吋ｉＰａｄ料明年發布，概念Ａ股揚

　　《經濟通通訊社２７日專訊》據《Ｔｈｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ》報道，蘋果正在開發
一款１６英吋的ｉＰａｄ，預計明年第四季度發布。這將是有史以來最大的ｉＰａｄ型號，超過
ｉＰａｄ　Ｐｒｏ的１２﹒９英吋。
　　報道稱，１６英吋的ｉＰａｄ可能會面向創意專業人士，如喜歡大屏幕的圖形藝術家和設計
師。目前沒有提供關於這款未來設備的更多細節，它的屏幕尺寸與１６英吋ＭａｃＢｏｏｋ　
Ｐｒｏ相同，為用戶提供了大得多的工作畫布。
　　顯示器行業分析師Ｒｏｓｓ　Ｙｏｕｎｇ今年初曾表示，蘋果在開發一款更大的１４英吋
ｉＰａｄ　Ｐｒｏ，採用Ｍｉｎｉ　ＬＥＤ顯示屏。考慮到這兩個傳言，蘋果有可能計劃在明年
發布１４英吋和１６英吋的ｉＰａｄ　Ｐｒｏ型號，這將對應１４英吋和１６英吋的
ＭａｃＢｏｏｋ　Ｐｒｏ。
　　另外，蘋果全球行銷資深副總裁喬斯維亞克（Ｇｒｅｇ　Ｊｏｓｗｉａｋ）周二（２５日）
在出席加州Ｔｅｃｈ　Ｌｉｖｅ活動時確認，蘋果將尊重歐盟的法律，暗示著蘋果明年或將
ｉＰｈｏｎｅ換成Ｔｙｐｅ－Ｃ介面。根據歐盟法律，從２０２４年開始將統一使用ＵＳＢ－Ｃ
充電器介面。
　　Ａ場蘋果概念股集體上揚，藍思科技（深：３００４３３）漲４﹒６％，鵬鼎控股
（深：００２９３８）升４﹒１％，長電科技（滬：６００５８４）升３﹒４％，工業富聯
（滬：６０１１３８）升１﹒５％，杉杉股份（滬：６００８８４）彈１﹒３％，ＴＣＬ中環
（深：００２１２９）升１﹒２％，立訊精密（深：００２４７５）、欣旺達
（深：３００２０７）、歌爾股份（深：００２２４１）、京東方Ａ（深：０００７２５）等升
近１％。（ｊｔ）

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