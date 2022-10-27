《經濟通通訊社２７日專訊》大唐發電（００９９１）（滬：６０１９９１）公告，持股

６﹒９５％的股東天津市津能投資有限公司計劃１５個交易日後的６個月內，以集中競價交易方

式減持公司股份不超過１﹒８億股Ａ股，減持比例不超過公司總股本的０﹒９７％。

另外，大唐發電公布公布第３季業績，歸屬於上市公司股東的淨虧損６﹒３５億元（人民幣

．下同），基本每股虧損０﹒０５０９元。營業收入按年增２７﹒８４％，至３１６﹒５１億元

。前三季度，營業收入８７２﹒５億元，按年增長１５﹒８６％；歸屬於上市公司股東的淨利潤

７﹒６４億元，歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤２﹒９２億元，同比減少

４８﹒０７％。

大唐發電早前公布，截至今年９月底首三季，累計完成上網電量約１８６１﹒２９億千瓦時

，按年下降約４﹒８１％。第三季受全國多地持續高溫影響，水電來水不足，水電上網電量按年

下降，火電機組發揮支撐保障作用，火電上網電量環比增長較大，促進首三季累計上網電量降幅

收窄。

大唐發電Ａ股目前跌停，報３﹒４９元；Ｈ股瀉２３﹒５％，報１﹒２７港元。

其他電力股集體疲弱，華能國際（滬：６０００１１）瀉８﹒３％，長江電力

（滬：６００９００）挫４﹒５％，國電電力（滬：６００７９５）跌４﹒３％，國投電力

（滬：６００８８６）跌１﹒９％，龍源電力（深：００１２８９）跌１﹒６％，川投能源

（滬：６００６７４）跌１﹒３％，三峽能源（滬：６００９０５）跌１﹒２％，桂冠電力

（滬：６００２３６）跌１﹒２％，中國廣核（深：００３８１６）跌１﹒１％，中國核電

（滬：６０１９８５）、華能水電（滬：６０００２５）等跌近１％。（ｊｔ）

