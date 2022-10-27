《經濟通通訊社２７日專訊》郵儲銀行（０１６５８）（滬：６０１６５８）公布第三季業

績，同時建議非公開發行Ａ股，募集資金規模不超過４５０億元（人民幣．下同），用於補充核

心一級資本，持續滿足商業銀行資本監管標準。該集團指，本次非公開發行Ａ股不超過

６７﹒７７億股，佔擴大後股本約６﹒８３％，設６個月禁售期，每股作價不低於定價基準日前

２０個交易日股價均價的８０％，以及最近一期每股淨資產的較高者，而去年每股淨資產

６﹒８９元。

郵儲行ＡＨ股均升，Ａ股略漲０﹒８％，現報３﹒９８元；Ｈ股則彈２﹒９％，報３﹒９港

元。

郵儲銀行公布，今年第三季純利２６７﹒３５億元，按年升１３﹒７８％；每股基本及攤薄

盈利０﹒２９元。期內營業收入８３５﹒５８億元，升３﹒４６％；利息淨收入６８３﹒２４億

元，跌０﹒６８％。今年首９個月，集團純利７３８﹒４９億元，按年增１４﹒４８％，每股基

本及攤薄盈利０﹒７３元；營業收入２５７１﹒９３億元，增長７﹒８２％。首９個月，年化加

權平均淨資產收益率較去年同期提高０﹒２２個百分點至１３﹒９％；不良貸款率較上年末提高

０﹒０１個百分點至０﹒８３％。（ｗｌ）

