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27/10/2022 17:43

《中國要聞》習近平帶領中央政治局常委赴陝西瞻仰延安革命紀念地

　　《經濟通通訊社２７日專訊》據《央視》報道，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席
習近平帶領中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，赴陝西延安瞻仰
延安革命紀念地。２７日上午，習近平等先後瞻仰了中共七大會址、毛澤東舊居等，並在延安革
命紀念館參觀《偉大歷程－－中共中央在延安十三年歷史陳列》。（ｗｌ）

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