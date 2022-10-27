《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，今年１－９月，全國規模以上工業企業實現

利潤總額６２４４１﹒８億元（人民幣．下同），同比下降２﹒３％，降幅較１－８月再擴大

０﹒２個百分點。統計局工業司高級統計師朱虹解讀指，從９月當月看，隨著穩經濟一攬子政策

和接續政策發力顯效，工業經濟加快恢復，企業效益逐步好轉，９月份工業企業利潤降幅較上月

收窄６個百分點。

在４１個工業大類行業中，有２３個行業利潤同比增長或減虧，其中１４個行業實現兩位數

及以上增長；有２５個行業利潤增速較上月加快或降幅收窄、由降轉增，佔比超六成。

總體看，工業企業效益延續恢復態勢，但也要看到，當前工業企業利潤同比仍在下降，企業

成本水平仍然較高，部分行業和企業生產經營還存在一定困難，加之國際政治經濟形勢更趨嚴峻

復雜，工業企業效益持續恢復面臨風險挑戰。



＊裝備製造業利潤年內首轉增，１－９月電力行業利潤增逾一成＊



工業企業利潤行業結構不斷改善。１－９月份，裝備製造業利潤同比增長０﹒６％，今年以

來首次由降轉增，拉動規模以上工業企業利潤增速較１－８月份回升０﹒８個百分點。裝備製造

業利潤佔規模以上工業的比重為３１﹒５％，較年初提高約６﹒４個百分點。其中，電氣機械行

業受光伏設備、儲能設備等生產增長帶動，利潤同比增長２５﹒３％，增速較１－８月份進一步

加快４﹒４個百分點；鐵路船舶運輸設備、儀器儀表行業利潤分別增長９﹒５％、２﹒３％，均

較１－８月份不同程度改善；汽車製造業利潤雖同比下降１﹒９％，但在產業鏈供應鏈修復、新

能源汽車生產增長等因素帶動下，降幅收窄５﹒４個百分點，其中９月份當月利潤增長

４７﹒４％。

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤明顯回升。１－９月份，電力、熱力、燃氣及水生

產和供應業利潤同比增長４﹒９％，今年以來首次由降轉增，拉動規模以上工業企業利潤增速較

１－８月份回升０﹒６個百分點。其中，電力行業受用電需求增長、煤炭價格漲幅回落等因素帶

動，利潤同比增長１１﹒４％，扭轉了持續一年多的下降局面。



＊私營、外資企業利潤降幅收窄＊



採礦業利潤保持較高增速。受大宗商品價格高位運行等因素影響，採礦業年初以來累計實現

利潤較多，利潤增速保持較高水平。１－９月份，採礦業利潤同比增長７６％。其中，煤炭採選

業利潤增長８８﹒８％；油氣開採業利潤增長１﹒１２倍，繼續保持快速增長。

此外，私營、外資企業利潤降幅收窄，中小企業利潤增長加快。１－９月份，在規模以上工

業企業中，國有控股企業利潤繼續保持增長，增速為３﹒８％；私營企業、外商及港澳台商投資

企業利潤降幅較１－８月份分別收窄０﹒２和２﹒７個百分點；中小企業利潤同比增長１﹒５％

，增速加快０﹒６個百分點。（ｗｌ）

