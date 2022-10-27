《經濟通通訊社２７日專訊》昨日（２６日）恒指低開６９點，報１５０９６點。最高升
４１８點報１５５８４點，最低跌１２４點報１５０４１點。恒指收報１５３１７點，升１５２
點或１％。
北水全日淨流入５０﹒６億元，減少２２﹒５％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、美團（０３６９０）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最多的依次是恒生中
國企業（０２８２８）、康希諾生物（０６１８５）、新東方在綫（０１７９７）。
主板成交１３０７﹒５１億元減少８﹒９％。其中港股通成交３５３﹒６億元，佔總成交
２７％。
騰訊控股升２﹒５２％報２１１﹒６元，北水淨買入１４﹒６億元；美團升５﹒０２％報
１２９﹒７元，北水淨買入１２﹒５億元；藥明生物升３﹒３６％報４０元，北水淨買入８﹒５
億元。
恒生中國企業升０﹒８％報５２﹒７８元，北水淨賣出１６﹒３億元；康希諾生物升
２０﹒６％報６４﹒１元，北水淨賣出０﹒５億元；新東方在綫升６％報３６﹒２元，北水淨賣
出０﹒２億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
騰訊控股 （００７００） １４﹒５９
美團 （０３６９０） １２﹒４６
藥明生物 （０２２６９） ８﹒４６
快手 （０１０２４） ２﹒４５
香港交易所 （００３８８） １﹒６２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
恒生中國企業 （０２８２８） －１６﹒３２
康希諾生物 （０６１８５） －０﹒５４
新東方在綫 （０１７９７） －０﹒１６
中國移動 （００９４１） －０﹒１３
思摩爾國際 （０６９６９） －０﹒０４
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看