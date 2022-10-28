《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》發改委發布新版鼓勵外商投資產業目錄，

自２０２３年１月１日起施行。

新版《鼓勵外商投資產業目錄（２０２２年版）》總條目１４７４條，與２０２０年版相比

淨增加２３９條、修改１６７條。其中，全國目錄共５１９條，增加３９條、修改８５條；中西

部目錄共９５５條，增加２００條、修改８２條。

主要變化有：一是持續鼓勵外資投向製造業。全國目錄繼續將製造業作為鼓勵外商投資的重

點方向，提升產業鏈供應鏈水平，新增或擴展元器件、零部件、裝備製造等有關條目。二是持續

引導外資投向生產性服務業。全國目錄將促進服務業和製造業融合發展作為修訂重點，新增或擴

展專業設計、技術服務與開發等條目。三是持續優化利用外資區域布局。結合各地勞動力、特色

資源等比較優勢擴大中西部目錄鼓勵範圍。

國家發改委有關負責人介紹，外資鼓勵類項目享受的支持政策主要包括：一是對於鼓勵類外

商投資項目，在投資總額內進口自用設備，除《進口不予免稅的重大技術裝備和產品目錄》、《

外商投資項目不予免稅的進口商品目錄》外，實行免徵關稅政策；二是對於符合條件的西部地區

和海南省鼓勵類產業的外商投資企業，減按１５％徵收企業所得稅；三是對於集約用地的鼓勵類

外商投資工業項目優先供應土地，在確定土地出讓底價時可按不低於所在地土地等別相對應全國

工業用地出讓最低價標準的７０％執行。

