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AH股新聞

28/10/2022 17:41

【北水炒Ｄ乜】淨流入４２﹒８億元，買藥明沽快手

　　《經濟通通訊社２８日專訊》今日恒指低開３點，報１５４２４點。最高升１４點報
１５４４１點，最低跌６５７點報１４７７０點。恒指收報１４８６３點，跌５６４點或
３﹒６６％。
　　北水全日淨流入４２﹒８億元，減少２３﹒２％。北水淨買入最多的個股依次是藥明生物
（０２２６９）、騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依次是快手
（０１０２４）、中國海洋石油（００８８３）、中國神華（０１０８８）。
　　主板成交１２４６﹒２億元增加１﹒４％。其中港股通成交２９５﹒３億元，佔總成交
２３﹒７％。
　　藥明生物跌２﹒３９％報３８﹒８元，北水淨買入１０﹒９億元；騰訊控股跌５﹒８２％報
２００﹒８元，北水淨買入１０﹒５億元；美團跌７﹒５９％報１２１﹒８元，北水淨買入
２﹒３億元。
　　快手跌８﹒２５％報３２﹒８元，北水淨賣出２﹒２億元；中國海洋石油跌０﹒３１％報
９﹒７７元，北水淨賣出１﹒７億元；中國神華跌２﹒６７％報２１﹒９元，北水淨賣出０﹒８
億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　１０﹒８８
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　１０﹒４８
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　　２﹒３１
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　　０﹒８８
　　新東方在綫　（０１７９７）　　　　　　０﹒６０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　－２﹒２１
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－１﹒７０
　　中國神華　　　（０１０８８）　　　　　－０﹒８１
　　李寧　　　　　（０２３３１）　　　　　－０﹒４４
　　康希諾生物　　（０６１８５）　　　　　－０﹒３１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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