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AH股新聞

28/10/2022 19:04

《國企紅籌》深高速：今年９月梅觀高速路費收入為１１１５萬人幣

　　《經濟通通訊社２８日專訊》深高速（００５４８）（滬：６００５４８）公布，今年９月
梅觀高速路費收入為１１１５萬元（人民幣．下同），日均收入３７﹒２萬元；機荷東段路費收
入為５３３５﹒２萬元，日均收入為１７７﹒８萬元；機荷西段路費收入為３９８５﹒７萬元，
日均收入為１３２﹒９萬元；沿江項目路費收入為４１２５﹒４萬元，日均收入為１３７﹒５萬
元。（ｂｎ）

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