《經濟通通訊２８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



為實現黨的二十大提出的目標任務而團結奮鬥

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黨的二十大閉幕不到一周，國家主席習近平帶領中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡

奇、丁薛祥、李希前往陝西延安瞻仰延安革命紀念地。習近平強調，要為實現黨的二十大提出的

目標任務而團結奮鬥。



前９月工業企業效益延續恢復態勢

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國家統計局２７日公布數據顯示，１至９月，全國規模以上工業企業營業收入同比增長８﹒２％

，延續較快增長態勢。國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，總體看，工業企業效益延續恢復

態勢，企業利潤結構改善。



新能源行業業績亮眼

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Ｗｉｎｄ數據顯示，截至１０月２７日１９時，共有３１８４家Ａ股上市公司披露三季報。其中

，１６０２家公司歸屬於上市公司股東的淨利潤實現同比增長，占比５０﹒３１％。光伏、新能

源汽車等行業業績表現亮眼。





《上海證券報》



為實現黨的二十大提出的目標任務而團結奮鬥

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黨的二十大閉幕不到一周，國家主席習近平帶領中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡

奇、丁薛祥、李希前往陝西延安瞻仰延安革命紀念地。習近平強調，要為實現黨的二十大提出的

目標任務而團結奮鬥。



前三季度工業企業利潤結構改善

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國家統計局２７日公布的數據顯示，前三季度全國規模以上工業企業營業收入同比增長８﹒２％

，延續較快增長態勢，企業利潤同比下降２﹒３％，但利潤的行業結構改善，中小企業利潤增長

加快。



習近平向美中關係全國委員會年度晚宴致賀信

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國家主席習近平２６日向美中關係全國委員會年度頒獎晚宴致賀信。習近平指出，當今世界既不

安寧也不太平。中美作為大國，雙方加強溝通和合作，有助於推動世界增加穩定性和確定性，有

助於推動世界和平與發展。





《證券時報》



為實現黨的二十大提出的目標任務而團結奮鬥

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黨的二十大閉幕不到一周，國家主席習近平帶領中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡

奇、丁薛祥、李希前往陝西延安瞻仰延安革命紀念地。習近平強調，要為實現黨的二十大提出的

目標任務而團結奮鬥。



前三季度實際使用外資突破萬億

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商務部２７日公布的數據顯示，今年前三季度，全國實際使用外資金額１００３７﹒６億元（人

民幣．下同），同比增長１５﹒６％，全國實際使用外資金額突破１萬億元的時間點比去年提前

了兩個月，中國利用外資保持較快增速。



人行大幅逆回購，３天累計淨投放逾７０００億

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人行２７日發布公告稱，以利率招標方式開展了２４００億元７天期逆回購操作，中標利率

２﹒０％。根據Ｗｉｎｄ數據，當日有２０億元逆回購到期，故全天實現淨投放２３８０億元。

自１０月２５日起，人行已累計實現淨投放７４４０億元。（ｌｃ）

