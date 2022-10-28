《經濟通通訊２８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
《中國證券報》
為實現黨的二十大提出的目標任務而團結奮鬥
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
黨的二十大閉幕不到一周，國家主席習近平帶領中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡
奇、丁薛祥、李希前往陝西延安瞻仰延安革命紀念地。習近平強調，要為實現黨的二十大提出的
目標任務而團結奮鬥。
前９月工業企業效益延續恢復態勢
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家統計局２７日公布數據顯示，１至９月，全國規模以上工業企業營業收入同比增長８﹒２％
，延續較快增長態勢。國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，總體看，工業企業效益延續恢復
態勢，企業利潤結構改善。
新能源行業業績亮眼
＝＝＝＝＝＝＝＝＝
Ｗｉｎｄ數據顯示，截至１０月２７日１９時，共有３１８４家Ａ股上市公司披露三季報。其中
，１６０２家公司歸屬於上市公司股東的淨利潤實現同比增長，占比５０﹒３１％。光伏、新能
源汽車等行業業績表現亮眼。
《上海證券報》
為實現黨的二十大提出的目標任務而團結奮鬥
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
黨的二十大閉幕不到一周，國家主席習近平帶領中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡
奇、丁薛祥、李希前往陝西延安瞻仰延安革命紀念地。習近平強調，要為實現黨的二十大提出的
目標任務而團結奮鬥。
前三季度工業企業利潤結構改善
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家統計局２７日公布的數據顯示，前三季度全國規模以上工業企業營業收入同比增長８﹒２％
，延續較快增長態勢，企業利潤同比下降２﹒３％，但利潤的行業結構改善，中小企業利潤增長
加快。
習近平向美中關係全國委員會年度晚宴致賀信
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平２６日向美中關係全國委員會年度頒獎晚宴致賀信。習近平指出，當今世界既不
安寧也不太平。中美作為大國，雙方加強溝通和合作，有助於推動世界增加穩定性和確定性，有
助於推動世界和平與發展。
《證券時報》
為實現黨的二十大提出的目標任務而團結奮鬥
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
黨的二十大閉幕不到一周，國家主席習近平帶領中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡
奇、丁薛祥、李希前往陝西延安瞻仰延安革命紀念地。習近平強調，要為實現黨的二十大提出的
目標任務而團結奮鬥。
前三季度實際使用外資突破萬億
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
商務部２７日公布的數據顯示，今年前三季度，全國實際使用外資金額１００３７﹒６億元（人
民幣．下同），同比增長１５﹒６％，全國實際使用外資金額突破１萬億元的時間點比去年提前
了兩個月，中國利用外資保持較快增速。
人行大幅逆回購，３天累計淨投放逾７０００億
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人行２７日發布公告稱，以利率招標方式開展了２４００億元７天期逆回購操作，中標利率
２﹒０％。根據Ｗｉｎｄ數據，當日有２０億元逆回購到期，故全天實現淨投放２３８０億元。
自１０月２５日起，人行已累計實現淨投放７４４０億元。（ｌｃ）
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看