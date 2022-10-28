《神州經脈》新冠疫情沒清零，嚴格防疫措施持續，以及不斷惡化的房地產問題，中國經濟

迅速放緩，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）再下調中國今年的經濟增長預測至３﹒２％，該增速較

４月預期再降１﹒２個百分點，明後兩年預計分別增長４﹒４％和４﹒５％。

北韓今早疑似發射一枚彈道導彈，令亞太區區內股市受壓，內地股市今日三大指數震盪向下

，低開低走，滬綜指收市跌至４月２７日以來半年新低。滬綜指半日跌０﹒８３％後仍未止跌，

午後在消費股拖累下愈跌愈深，盤中逼近２９００點關口，收市挫２﹒２５％，報

２９１５﹒９３點，累計全周勁插４％，為９月中以來最大單周跌幅。深成指今日收插

３﹒２４％，創業板指跌３﹒７１％。兩市超４５００股飄綠，上漲個股僅３００餘隻，汽車產

業鏈、養殖、鈉離子電池等板塊跌幅居前。

外資加速流走，結束連續三日淨流入，資金循陸股通淨流出２０﹒３２億元（人民幣．下同

）；人民銀行今日僅進行９００億元７天期逆回購，公開市場本周累計淨投放８４００億元，為

９月末以來最大。兩市全日成交９０９７億元，按日少１﹒５％。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 美國本月初收緊出口管制，限制中國獲得先進晶片、開發超級電腦，以及製造先進半導體

的能力。美國總統拜登最新表示，華府加大本土晶片製造的投資，已經引起中國國家主席習近平

的憂慮。美國商務部副部長埃斯特韋斯周四出席活動時表示，正與盟友磋商，把措施擴大到其他

國家，包括日本和荷蘭等，預料短期內會達成協議。他又說，除晶片外，亦會考慮在其他有機會

威脅美國和盟友的範疇上，推出管制措施，包括量子計算、生物科技和人工智能等，直至北京改

變自身行為模式，但強調華府的目的並非摧毀中國經濟，或全面與中國貿易脫勾。此外，拜登政

府公布任內首份國防戰略報告，對外開放全長８０頁的解密版內容，當中指中國仍是美國未來幾

十年最重要的戰略競爭對手，是美國「最嚴重和最全面的安全威脅」，至於俄羅斯則是「嚴重威

脅」。報告提出四項首要任務，包括應對中國在多個領域日益增加的威脅，防止針對美國和盟友

的戰略攻擊，防止脅迫、特別是中國在印太地區以及俄羅斯在歐洲的脅迫行動，同時要建構具彈

性的聯合部隊和防禦生態系統，而中國的威脅將會決定美軍未來的發展及裝備。



２﹒ 歐洲央行（ＥＣＢ）周四（２６日）公布最新議息決定，連續第２次將利率上調７５基點

，符合市場預期。歐央行決議公布後，歐元短線下挫，兌美元跌破１算，日內跌逾０﹒８０％，

最新報０﹒９９７０。美匯指數周三跌破１１０關口後，回升至１１０﹒５６。人幣中間價止步

兩連揚，重回逾十四年半低位；即期匯率（ＣＮＹ）今早顯著低開３２７點子，全日瀉４８４點

，收報７﹒２５６５，單日急彈逾千二點後即錄兩連貶。市場人士表示，人民幣匯率繼續消化周

中劇烈波動帶來影響，短期或延續寬幅震盪走勢；市場關注晚間美國的核心物價指數（ＰＣＥ）

數據，而歐洲央行和加拿大央行的鴿派前景似乎預示著美聯儲１１月加息後也可能放緩加息節奏

，人民幣或將迎來喘息機會。根據國際清算銀行（ＢＩＳ）周四（２７日）發布一項綜合性調查

，在波動加劇的情況下，全球外匯市場的交易量躍升至歷史新高。分貨幣品種來看，美元繼續佔

據主導地位，佔所有外匯交易的大約８８％，過去十年幾乎沒有變化；人民幣的市場份額增長最

大，從４﹒３％擴大至７％，排名從２０１９年的第８位上升到第５位。



３﹒ 上海海關公布，今年前三季度，上海市進出口總值３﹒０９萬億元，同比增長５﹒６％。

其中，進口１﹒８４萬億元，增長１﹒１％；出口１﹒２５萬億元，增長１３﹒１％。單看第三

季度，上海進出口增速達１６﹒６％，拉動全國進出口增長１﹒７個百分點。與此同時，廣東省

統計局發布２０２２年前三季度廣東經濟運行簡況，前三季度，廣東地區生產總值（ＧＤＰ）為

９１７２３﹒２２億元，同比增長２﹒３％，比上半年增速提高了０﹒３個百分點，惟增速低於

全國前三季度ＧＤＰ增長３％。此外，海關總署廣東分署統計，今年前三季度，廣東外貿進出口

６﹒１萬億元，同比增長１﹒３％。其中，出口３﹒８９萬億元，增長５﹒６％；進口２﹒２１

萬億元，下降５﹒６％。此外，國家統計局將於下周一（３１日）公布１０月官方製造業ＰＭＩ

。據《路透》綜合１６家分析機構的預估中值顯示，國慶假期後新冠病例數明顯反彈，重要會議

當月各地採取嚴格的防疫措施影響工業生產運營，１０月官方製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）

料微幅下行至５０％（９月官方製造業ＰＭＩ錄５０﹒１％）；另據１１家機構預估中值顯示，

１０月財新製造業預計將升至４９（９月財新製造業ＰＭＩ報４８﹒１）。



４﹒ 國家財政部公布，２０２２年１－９月，國有企業營業總收入５９﹒６７萬億元，同比增

長９﹒３％，增速較１－８月回落０﹒２個百分點。其中，中央企業３３﹒３９萬億元，同比增

長１０﹒１％；地方國有企業２６﹒２８萬億元，同比增長８﹒３％。期內，國有企業利潤總額

３﹒４萬億元，同比下降１﹒１％，降幅較１－８月的１﹒５％繼續收窄。其中，中央企業

２﹒４５萬億元，同比增長５﹒２％；地方國有企業９５４７﹒１億元，同比下降１４﹒１％。

９月末，國有企業資產負債率６４﹒５％，上升０﹒２個百分點。中央企業６７﹒１％，上升

０﹒３個百分點；地方國有企業６３﹒２％，上升０﹒２個百分點。財政部新聞稿顯示，１－９

月國有企業營業總收入同比保持增長，利潤總額降幅繼續收窄，中央企業利潤增速自６月以來逐

月提高，國有經濟運行持續穩定恢復。伴隨著穩增長政策落地和新冠疫情衝擊減弱，中國工業生

產加快恢復，９月規模以上工業企業利潤降幅亦大幅收窄，但「增收不增利」現象仍存。



５﹒ 德國政府繼批准中國國企入股漢堡港碼頭後，據報可能會再批准一間中國企業的子公司，

收購德國的晶片工廠。據德國《商報》報道，賽微電子（深：３００４５６）全資子公司瑞典

Ｓｉｌｅｘ去年底向德國ＥＬＭＯＳ提出收購後者汽車晶片生產線（ＦＡＢ５）相關資產，德國

政府料數周內批准有關交易。據報由於相關工廠的晶片技術並非最先進，經濟部不反對收購計劃

，最快下周便會正式批准。但安全部門警告，北京可能透過控制關鍵的晶片製造能力，日後加強

對德國的壓力。在德國總理朔爾茨計劃下月初訪華之際，德國政府日前已經批准中國國企中遠海

運子公司，入股德國第一大港口漢堡的貨櫃碼頭，不過原定收購３５％股權被削至２５％股份。



６﹒ 國務院總理李克強２６日主持召開國務院常務會議，部署持續落實好穩經濟一攬子政策和

接續措施，推動經濟進一步回穩向上；聽取財政金融政策工具支持重大項目建設和設備更新改造

情況匯報，部署加快釋放擴消費政策效應。會議指出，今年４月份以來，應對超預期因素衝擊，

靠前實施中央經濟工作會議和《政府工作報告》確定的政策，及時果斷推出穩經濟一攬子政策和

接續措施。政策措施有力合理，有利於穩住當前，有利於持續發展。二季度前期經濟下滑勢頭及

時得到扭轉。當前經濟回穩向上，極為不易，也是拓展回穩向上態勢的關鍵窗口期。要通過抓落

實持續釋放政策效應，穩就業穩物價，努力推動四季度經濟好於三季度，保持經濟運行在合理區

間。議又指，要針對有效需求不足的矛盾，推動擴投資促消費政策加快見效。財政金融政策工具

支持重大項目建設、設備更新改造，要在四季度形成更多實物工作量。促進消費恢復成為經濟主

拉動力。落實支持汽車等大宗消費和生活服務業的政策。因城施策支持剛性和改善性住房需求等

。



７﹒ 在美國持續制裁與打擊下，中國電訊設備商華為昨日（２７日）發布財報，今年前三季營

收４４５８億元，主營業務利潤率為６﹒１％。去年同期，華為前三季營收為４５５８億元，淨

利潤率１０﹒２％。與去年相比，今年營收、獲利均出現小幅下滑。根據《路透》計算，華為前

三季獲利銳減４２﹒４５％，至２６７﹒５億元。華為輪值董事長徐直軍表示，整體經營結果符

合預期，終端業務下行趨勢持續放緩，ＩＣＴ基礎設施業務保持穩定增長。值得留意的是，全球

最大硬碟廠商Ｓｅａｇａｔｅ承認，遭美國商務部去信警告涉嫌違反出口控制，向一名客戶供應

硬碟。雖然Ｓｅａｇａｔｅ未點名該名客戶，但外電普遍指出所涉的正是中國華為科技。

Ｓｅａｇａｔｅ於美國證交會文件披露，公司沒有從事工業和安全局（ＢＩＳ）所禁止的行為，

認為硬碟不受美國出口管理條例（ＥＡＲ）所限制，但承認尚未解決美國商務部所提出的法律爭

議。



８﹒ 國務委員兼外長王毅同俄羅斯外長拉夫羅夫通電話，就中俄關係及烏克蘭等共同關心的國

際和地區問題交換意見。王毅表示，中方願同俄方深化各層級交往，推動中俄關係和各領域合作

不斷邁向更高水平，更好惠及兩國和兩國人民，為動盪不定的世界提供更多的穩定性，強調中俄

實現各自發展振興是兩國的正當權利，任何阻擋中俄前進步伐的企圖都不可能得逞。王毅指，總

統普京在中共二十大後第一時間向黨總書記習近平發賀信，體現了中俄之間高水平的互信和堅定

的相互支持，中方也將堅定支持俄方團結帶領俄羅斯人民克服困難、排除干擾，實現發展戰略目

標，在國際舞台上進一步確立俄羅斯大國地位。此外，俄羅斯總統普京表示，俄羅斯支持沙特阿

拉伯加入金磚國家。在北京，外交部發言人汪文斌回應表示，作為今年的金磚主席國，中方積極

支持金磚國家擴員進程。中方將同其他金磚國家一道合作推進擴員進程，讓更多志同道合的夥伴

加入金磚大家庭。（ｗｌ）

