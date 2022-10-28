《鍾之日記》１０月２８日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



北韓今早再向朝鮮半島東部海域發射一枚不明彈道導彈，亞太區股市下滑。香江魚缸期指結

算日挫逾５００點，再次失守１５０００點關口，跌穿本周二低位（１４９４７點），再刷新

１３年半新低。

恒指低開３點，報１５４２４，一度倒升１４點，高見１５４４１，但之後升勢不保，最多

跌３６３點，低見１５０６４。午後跌穿今早低位，失守萬五點大關，最多跌６５７點，低見

１４７７０點，再創１３年半新低。尾市跌勢喘穩。最終恒指全日跌５６４點或３﹒７％，報

１４８６３；國指跌４﹒１％，報５０２８點；科技指數收報２８２２點，插５﹒６％。

大型科技股回調，不過騰訊（００７００）險守兩百大關，全日插５﹒８％，收２００﹒８

元。全日僅三隻藍籌錄升幅，電能實業（００００６）升１﹒９％，為表現最好藍籌。



＊ＩＭＦ再降中國經濟增長預測，滬指本周累挫４％＊



新冠疫情沒清零，嚴格防疫措施持續，以及不斷惡化的房地產問題，中國經濟迅速放緩，國

際貨幣基金組織（ＩＭＦ）再下調中國今年的經濟增長預測至３﹒２％，該增速較４月預期再降

１﹒２個百分點，明後兩年預計分別增長４﹒４％和４﹒５％。中美關係仍緊張，美國公布拜登

任內首份國防戰略報告，當中指中國仍是美國未來幾十年最重要的戰略競爭對手，是美國「最嚴

重和最全面的安全威脅」，總統拜登表示，美國提高本土半導體晶片產量已經引起中國的憂慮。

美國商務部副部長埃斯特韋斯更表示，正與盟友磋商，把限制晶片措施擴大到其他國家，包括日

本和荷蘭等，而除晶片外，亦會考慮在其他有機會威脅美國和盟友的範疇上，推出管制措施，包

括量子計算、生物科技和人工智能等。

內地股市今日三大指數震盪向下，滬綜指收市跌至４月２７日以來半年新低，收市挫

２﹒２５％，報２９１５﹒９３點，累計全周勁插４％，為９月中以來最大單周跌幅。深成指今

日收插３﹒２４％，創業板指跌３﹒７１％。兩市超４５００股飄綠，上漲個股僅３００餘隻，

汽車產業鏈、養殖、鈉離子電池等板塊跌幅居前。

外資加速流走，結束連續三日淨流入，資金循陸股通淨流出２０﹒３２億元人民幣；人民銀

行今日僅進行９００億元７人民幣天期逆回購，公開市場本周累計淨投放８４００億元人民幣，

為９月末以來最大。兩市全日成交９０９７億元人民幣，按日少１﹒５％。



＊內房債券暴跌觸臨停，龍湖收市插一成一＊



內房股弱勢未止，碧桂園（０２００７）一筆境內債「２１碧地０２」

（深：１４９５０９）一度下挫２０％觸發臨時停牌，累碧桂園股價瀉７﹒４％；龍湖

（００９６０）旗下一款債券內地跌停，龍湖股價亦遭拋售，收市插１１﹒２％，創３年低，是

全日表現最差藍籌。

其他內房股持續弱勢，新城發展（０１０３０）下滑７﹒４％，中海外（００６８８）插

５﹒２％，潤地（０１１０９）降４﹒３％，萬科企業（０２２０２）跌５﹒２％，時代中國

（０１２３３）跌３﹒５％，於歷史低位徘徊。

綠城（０３９００）５﹒６５％票息、２０２５年到期的美元債券每１美元跌１２﹒１美分

，至４３﹒８美分；綠城八連跌，再跌１０﹒７％。

另外，人民銀行最新公布《２０２２年三季度金融機構貸款投向統計報告》，２０２２年三

季度末，人民幣房地產貸款餘額５３﹒２９萬億元人民幣，同比增長３﹒２％，比上年末增速低

４﹒７個百分點；前三季度增加８４８８億元，佔同期各項貸款增量的４﹒７％。三季度末，房

地產開發貸款餘額１２﹒６７萬億元人民幣，同比增長２﹒２％，增速比上半年高２﹒４個百分

點，比上年末高１﹒３個百分點。



＊比亞迪績前遭拋，「蔚小理」亦重傷＊



比亞迪（１２１１）將於今日盤後公布業績，早前曾發盈喜，料今年首三季度，歸屬股東淨

利潤介乎９１至９５億元人民幣，按年增長２７２％至２８８％；第三季淨利潤介乎５５至５９

億元人民幣，按年增長３３３％至３６５％。惟比亞迪業績前遭拋售，全日暴跌９﹒８％報

１６５﹒７元，盤中低見１６３﹒１元，創近一年半新低。

其他新能源汽車股同遭恐慌式拋售，「蔚小理」繼續尋底並創上市新低，小鵬汽車

（０９８６８）全日瀉１４﹒９％，報２６元。蔚來（０９８６６）跌９﹒４％，報７３﹒５５

元。理想汽車（０２０１５）跌１０﹒９％，報５３﹒７元。廣汽集團（０２２３８）跌

１０﹒５％，報４﹒９４元，創近五年新低。吉利汽車（００１７５）跌６﹒７％，報８﹒４２

元，創逾五年半新低。東風集團股份（００４８９）跌２﹒９％，報３﹒６６元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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