《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》國務院總理李克強２６日主持召開國務院

常務會議，部署持續落實好穩經濟一攬子政策和接續措施，推動經濟進一步回穩向上；聽取財政

金融政策工具支持重大項目建設和設備更新改造情況匯報，部署加快釋放擴消費政策效應。



＊當前是經濟拓展回穩向上態勢的關鍵期＊



會議指出，今年４月份以來，應對超預期因素衝擊，靠前實施中央經濟工作會議和《政府工

作報告》確定的政策，及時果斷推出穩經濟一攬子政策和接續措施。政策措施有力合理，有利於

穩住當前，有利於持續發展。二季度前期經濟下滑勢頭及時得到扭轉。當前經濟回穩向上，極為

不易，也是拓展回穩向上態勢的關鍵窗口期。要通過抓落實持續釋放政策效應，穩就業穩物價，

努力推動四季度經濟好於三季度，保持經濟運行在合理區間。



＊促進平台經濟持續健康發展＊



會議提出，一是繼續狠抓穩經濟一攬子政策和接續措施落地。深入落實退稅緩稅降費、穩崗

補貼等政策。保障能源穩定供應。繼續抓好交通物流保通保暢。促進平台經濟持續健康發展。穩

住經濟大盤督導和服務工作組要繼續督導協調解決問題。

二是更大激發市場活力和社會創造力。中國人民勤勞智慧，市場主體已超過１﹒６億戶，這

也是中國經濟韌性所在。要堅持改革開放，深化「放管服」改革，優化營商環境。對相關措施要

督促檢查落地，穩定市場預期，提振市場主體信心。

三是各地各方面都要履職盡責保民生，實施好低保擴圍、失業補助救助，落實好價格補貼聯

動機制，地方確有困難的中央予以適當補助，兜牢基本民生底線。

