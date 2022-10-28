《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》國務院總理李克強２６日主持召開國務院

常務會議，會議指出，要針對有效需求不足的矛盾，推動擴投資促消費政策加快見效。財政金融

政策工具支持重大項目建設、設備更新改造，要在四季度形成更多實物工作量。相關協調機制要

持續高效運轉，推動項目加快開工建設，確保工程質量。對未按時開工的，調整資金用於新項目

。支持民間投資參與重大項目。加快設備更新改造貸款投放，同等支持採購國內外設備，擴大製

造業需求並引導預期。落實製造業增量留抵稅額即申即退，支持企業紓困。



＊擴大以工代賑以促就業增收入帶消費＊



會議指出，促進消費恢復成為經濟主拉動力。重大項目建設、設備更新改造要注意與擴消費

結合，擴大以工代賑以促就業增收入帶消費，將中小微企業和消費類設備更新改造納入專項再貸

款和財政貼息支持範圍。落實支持汽車等大宗消費和生活服務業的政策。因城施策支持剛性和改

善性住房需求。

實施大規模增值稅留抵退稅，對助企紓困、穩經濟發揮了關鍵作用，消化了大部分積累多年

的留抵稅額，對國有、民營、外資市場主體一視同仁。製造業新增留抵退稅到賬平均時間已壓縮

至２個工作日，要繼續落實好這一即申即退舉措，同時加大對小微企業、個體工商戶的退稅服務

力度，確保應退盡退快退、及時受惠，保市場主體、保就業和民生。對偷稅漏稅擾亂退稅政策的

依法懲處。

