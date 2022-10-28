《經濟通通訊社２８日專訊》廣東省統計局發布２０２２年前三季度廣東經濟運行簡況，前

三季度，廣東地區生產總值（ＧＤＰ）為９１７２３﹒２２億元（人民幣．下同），同比增長

２﹒３％，比上半年增速提高了０﹒３個百分點，惟增速低於全國前三季度ＧＤＰ增長３％。



＊汽車製造業增長２６﹒５％＊



前三季度，廣東規模以上工業增加值２﹒９０萬億元，同比增長３﹒４％，增速比１－８月

加快０﹒３個百分點；其中，三季度工業生產穩步回升，７、８、９月當月分別增長１﹒１％、

１﹒４％、５﹒５％。

支柱產業中，汽車產業持續回暖，汽車製造業增長２６﹒５％；鋰電和光伏等新能源產業快

速發展，電氣機械和器材製造業增長４﹒５％。

前三季度，廣東服務業增加值增速比上半年加快０﹒２個百分點，對經濟增長的貢獻率提高

２﹒１個百分點。金融業保持穩健運行，增加值增長８﹒３％。



＊固投下降０﹒９％，消費零售增２﹒２％＊



前三季度，廣東固定資產投資同比下降０﹒９％，降幅比１－８月收窄０﹒１個百分點。基

礎設施投資增長３％，增速比１－８月加快１﹒６個百分點，連續５個月回升。

前三季度，廣東社會消費品零售總額３﹒３３萬億元，同比增長２﹒２％，增速比１－８月

加快０﹒２個百分點，連續４個月回升。（ｃｔ）

