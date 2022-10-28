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AH股新聞

28/10/2022 13:34

【聚焦數據】廣東前三季ＧＤＰ同比增２﹒３％，低於全國水平

　　《經濟通通訊社２８日專訊》廣東省統計局發布２０２２年前三季度廣東經濟運行簡況，前
三季度，廣東地區生產總值（ＧＤＰ）為９１７２３﹒２２億元（人民幣．下同），同比增長
２﹒３％，比上半年增速提高了０﹒３個百分點，惟增速低於全國前三季度ＧＤＰ增長３％。
　
＊汽車製造業增長２６﹒５％＊
　
　　前三季度，廣東規模以上工業增加值２﹒９０萬億元，同比增長３﹒４％，增速比１－８月
加快０﹒３個百分點；其中，三季度工業生產穩步回升，７、８、９月當月分別增長１﹒１％、
１﹒４％、５﹒５％。
　　支柱產業中，汽車產業持續回暖，汽車製造業增長２６﹒５％；鋰電和光伏等新能源產業快
速發展，電氣機械和器材製造業增長４﹒５％。
　　前三季度，廣東服務業增加值增速比上半年加快０﹒２個百分點，對經濟增長的貢獻率提高
２﹒１個百分點。金融業保持穩健運行，增加值增長８﹒３％。
　
＊固投下降０﹒９％，消費零售增２﹒２％＊
　
　　前三季度，廣東固定資產投資同比下降０﹒９％，降幅比１－８月收窄０﹒１個百分點。基
礎設施投資增長３％，增速比１－８月加快１﹒６個百分點，連續５個月回升。
　　前三季度，廣東社會消費品零售總額３﹒３３萬億元，同比增長２﹒２％，增速比１－８月
加快０﹒２個百分點，連續４個月回升。（ｃｔ）

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