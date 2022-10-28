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28/10/2022 08:37

【新冠肺炎】澳門縮短廣東沒打疫苗入境人士核酸有效期為２４小時

　　《經濟通通訊社２８日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，計劃將推出關於入
境澳門方面的新措施，由廣東省（包括深圳）入境澳門的相關人士，如沒有接種新型冠狀病毒疫
苗，其入境所需的核酸檢測陰性報告有效期將縮短為２４小時，而５歲以下人士和持有醫生證明
不適合接種疫苗者可獲豁免，具體措施詳情將於稍後公布。（ｃｔ）

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