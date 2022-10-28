《經濟通通訊社２８日專訊》國家發展改革委辦公廳、國家能源局綜合司發布關於促進光伏

產業鏈健康發展有關事項的通知，當中提到保障多晶硅合理產量，引導價格維持在合理區間。

通知指，多晶硅在光伏產業鏈中居於重要環節，發揮著關鍵作用，同時產能形成周期相對較

長，要确保已有?能?工率。支持多晶硅企業加強技術創新研發，提升生產線自動化、數字化、

信息化、智能化水平，降低能耗水平，提高生產效率與產品優良率。推動建設項目按期投產達產

。鼓勵上下游一體化、戰略合作、互相參股、簽訂長單，支持建設光伏產業園區。鼓勵國有、民

營等各類資本參與產業鏈各環節，有效限制低端產能無序擴張。

價格方面，在遵循公平競爭原則前提下，結合市場供需形勢、生產成本及合理利潤水平等因

素，引導多晶硅等產品價格維持在合理區間，相關企業可享受政府支持政策，納入政府及行業重

點企業支持政策清單。



＊合理引導行業預期，有力遏制資本過度炒作＊



《通知》指，合理引導行業預期，各有關部門、企業應理性分析光伏產業發展預期，充分考

慮產業鏈已有產能與不同生產環節間擴產周期的差異，根據新能源發展規劃、市場需求預測等情

況引導企業提前謀劃布局、合理安排投產擴產增產計劃，推動上中下游平衡協調發展。

《通知》並提出，要貫徹落實價格法、反壟斷法，加強市場監測，發現擾亂市場秩序的問題

線索，及時約談相關市場主體，推動依法合規經營；從嚴查處散布虛假漲價信息、囤積居奇等哄

抬價格行為，以及達成壟斷協議、濫用市場支配地位等壟斷行為，有力遏制資本過度炒作，維護

行業公平競爭秩序。（ｄｗ）

