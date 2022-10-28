《經濟通通訊社２８日專訊》美國總統拜登政府公布任內首份國防戰略報告，對外開放全長

８０頁的解密版內容，當中指中國仍是美國未來幾十年最重要的戰略競爭對手，是美國「最嚴重

和最全面的安全威脅」，至於俄羅斯則是「嚴重威脅」。

報告指，中國正意圖重塑印太地區以至國際秩序，以符合自身利益，又批評北京對台灣採取

愈來愈挑釁的言辭和脅迫行為，增加不穩定和誤判風險，並破壞美國在印太地區的聯盟，利用不

斷增長的軍力去脅迫及威脅鄰國。

對於俄羅斯，報告表示近期事件發展顯示，俄羅斯對美國造成嚴重威脅，其政府無視鄰國主

權獨立，試圖用武力改變邊界、重建過去帝國勢力範圍，包括對烏克蘭發動戰爭。雖然中俄利益

不同，但中俄關係持續增加，亦構成更危險的安全挑戰。

報告提出四項首要任務，包括應對中國在多個領域日益增加的威脅，防止針對美國和盟友的

戰略攻擊，防止脅迫、特別是中國在印太地區以及俄羅斯在歐洲的脅迫行動，同時要建構具彈性

的聯合部隊和防禦生態系統，而中國的威脅將會決定美軍未來的發展及裝備。



＊奧斯汀：將推進核力量現代化＊



報告反映美國首次同時面對中俄兩個擁有核武的競爭對手。報告指，中國大規模擴大核武，

目標在２０３０年前擁有至少１０００枚核彈，它們可能被用於脅迫目的，包括對美國盟友和該

地區夥伴的軍事挑釁。

美國國防部長奧斯汀表示，國防部首次進行全面戰略評估，包括核態勢和導彈防禦評估，會

推進海陸空核力量現代化，以增加威懾力。奧斯汀稱，中國是唯一一個既有意圖，而且愈來愈有

能力重塑國際秩序的競爭對手，但俄羅斯與中國不同，他們不能長期有系統地挑戰美國。

至於前總統特朗普任內提出的海上發射巡航導彈計劃，報告證實已經取消，認為並無需要。

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