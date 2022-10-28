《經濟通通訊社２８專訊》內地樓市疲弱態勢向一線城市發展。據國家統計局公布的９月

７０大中城市樓價變動情況，當月一線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月上漲０﹒１％轉為

下降０﹒１％，二三線城市則跌幅擴大。據上海臨港公眾號公布，經新片區管委會認定，該區將

放鬆非戶籍人士購房條件。

同時符合以下單位條件之一、個人條件之一以及工作年限條件的非本市戶籍人才，按規定在

滬繳納職工社會保險或個人所得稅滿１年及以上、且在本市無住房的，在新片區限購１套住房，

同時購房資格由居民家庭調整為個人。

個人條件１、具有大學本科及以上學歷或學士及以上學位；２、具有中級及以上職稱；３、

取得國家三級職業資格（高級工）及以上證書的高技能人才，工種與證書相符，且符合單位主導

產業或行業；４、近一年內在本市繳納職工社會保險費基數等於本市上年度職工社會平均工資１

倍；５、居住證積分核定滿１２０分。

新規亦設定工作年限條件，包括在新片區工作滿６個月及以上，並與用人單位簽訂二年及以

上勞動（聘用）合同（創業人才需提供股東證明和公司章程等）。（ｗｌ）

