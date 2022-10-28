《經濟通通訊社２８日專訊》上海美國商會今日公布的一項年度調查顯示，在中國的美國企

業樂觀情緒跌至紀錄新低水平，因為除了中國清零政策帶來的壓力，企業還面臨競爭、經濟和監

管方面的挑戰。

上海美國商會主席譚森（Ｓｅａｎ Ｓｔｅｉｎ）在新聞發布會上表示，許多企業最擔憂的

是，來自中國對手的競爭加劇，過去的主要競爭可能來自政府支持的中國對手，但私營數字企業

在當地市場上越來越佔優勢。譚森指出，放鬆清零政策絕對會提高美商樂觀信心，但光是這樣無

法使企業信心恢復到以往高位。



＊僅１８％將中國列公司全球投資計劃的首位＊



在上海美國商會和普華永道中國７月１４日至８月１８日的調查中，３０７家受訪公司中，

只有５５％對未來五年在華業務前景感到樂觀，創這項調查２３年來的最低紀錄，甚至低於

２０２０年新冠首次出現以及２０１９年中美貿易戰期間。此外，約半數美商表示，總部對中國

經濟治理的信心在過去一年下降，只有１８％將中國列為公司全球投資計劃的首位，低於去年的

２７％。

不過，調查顯示，只有１７％的美商表示考慮未來一到三年內離開中國，因難以放棄中國在

市場規模、人力及供應鏈方面的優勢。（ｗｌ）

