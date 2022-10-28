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AH股新聞

28/10/2022 10:40

《經濟時評》ＩＭＦ降中國全年經濟預測至３﹒２％，抑制亞洲復甦

　　《經濟通通訊社２８日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）周五下調亞洲經濟增長預測，原
因是全球貨幣緊縮、烏克蘭戰爭導致通脹上升、以及中國經濟急劇放緩抑制了地區復甦前景。
ＩＭＦ預計中國今年的經濟增長將放緩至３﹒２％，該增速較４月預期再降１﹒２個百分點；明
後兩年預計分別增長４﹒４％和４﹒５％。中國２０２１年全年經濟增長達８﹒１％。
　　ＩＭＦ將亞洲今明兩年的經濟增長預測分別下調至４﹒０％和４﹒３％，分別比４月預估下
降０﹒９和０﹒８個百分點。該地區經濟在２０２１年增長６﹒５％。ＩＭＦ在亞太地區經濟展
望報告中表示，儘管與其他地區相比，亞洲的通脹率仍然不高，但大多數央行必須繼續加息，以
確保通脹預期不會失控。
　　隨著疫情的影響減弱，亞洲地區面臨來自全球貨幣緊縮和外部需求料將放緩的新阻力。
ＩＭＦ亞洲及太平洋部主任斯里尼瓦桑（Ｋｒｉｓｈｎａ　Ｓｒｉｎｉｖａｓａｎ）指，今年初
亞洲經濟的強勁反彈正在失去動力，第二季表現弱於預期。ＩＭＦ表示，最大的不利因素之一是
中國經濟迅速而普遍地放緩，歸咎於嚴格的防疫措施以及不斷惡化的房地產問題。（ｗｌ）

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