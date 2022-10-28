《經濟通通訊社２８日專訊》滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒５３％

，報２９６７﹒０２點，深綜指低開０﹒７５％，科技股顯著低開，拖累創業板指開市即跌

１﹒１７％。

人民銀行在連續三日逾２０００億元（人民幣．下同）大額逆回購操作後，今日僅進行

９００億元７天期逆回購，淨投放８８０億元，較周四（２７日）大減逾六成，不過，累計全周

仍大額放水８４００億元。

國務院總理李克強日前主持召開國務院常務會議，會議特別提到，要穩就業穩物價，努力推

動第四季經濟好於第三季，保持經濟運行在合理區間。會議部署持續落實好穩經濟一攬子政策和

接續措施，聽取財政金融政策工具支持重大項目建設和設備更新改造情況匯報，部署加快釋放擴

消費政策效應。

美國商務部副部長表示，美國政府預料可以在近期與盟友達成共識，共同限制中國獲得先進

晶片生產技術，並實施出口管制新措施。

國務委員兼外長王毅同俄羅斯外長拉夫羅夫通電話，王毅表示，俄羅斯總統普京在中共二十

大後第一時間向黨總書記習近平發賀信，體現了中俄之間高水平的互信和堅定的相互支持，中方

也將堅定支持俄方團結帶領俄羅斯人民克服困難、排除干擾，實現發展戰略目標，在國際舞台上

進一步確立俄羅斯大國地位；至於美國總統拜登政府公布任內首份國防戰略報告，報告指中國仍

是美國未來幾十年最重要的戰略競爭對手，是美國「最嚴重和最全面的安全威脅」，至於俄羅斯

則是「嚴重威脅」。（ｅｙ）

