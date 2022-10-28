《經濟通通訊社２８日專訊》內地疫情反彈，昨日新增本土陽性１３３７宗，按日升近兩成

，創半個月新高，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）下調亞洲今明兩年的經濟增長預測，加上隔晚中

概股跟隨市況回吐上日升幅，人民幣再次走疲，內地股市半日下跌。滬綜指低開０﹒５３％，之

後疲態盡現，在消費股拖累下愈跌愈深，半日收跌０﹒８３％，報２９５８﹒２５點；深成指半

日跌１﹒６２％。寧德時代（深：３００７５０）重挫４﹒４％，累創業板指半日挫１﹒８６％

。各板塊普遍受壓，生物製藥股、水泥、有色金屬、煤炭、化工、房地產向下。

ＩＭＦ預計中國今年的經濟增長將放緩至３﹒２％，該增速較４月預期再降１﹒２個百分點

；明後兩年預計分別增長４﹒４％和４﹒５％。ＩＭＦ表示，最大的不利因素之一是中國經濟迅

速而普遍地放緩，歸咎於嚴格的防疫措施以及不斷惡化的房地產問題。

另外，「新興市場之父」麥樸思表示，由於中國經濟陷入困境，政府「急需」資金，可能到

今年年底就會放鬆「動態清零」防疫政策。中國除了開放別無選擇，口頭承諾還在，但實際情況

會有所不同。

人民幣中間價今報７﹒１６９８，較上個交易日跌１２８點子，止步兩連揚，創２００８年

２月１５日以來逾１４年半新低。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開３２７點子，報

７﹒２４０８。人民銀行今日僅進行９００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場本周

累計淨投放８４００億元，為９月末以來最大。兩市半日成交５６２３億元，和上日同時段成交

略少１﹒６％。



＊伊利股份觸跌停創兩年低＊



伊利股份（滬：６００８８７）公告，第三季度營業收入３０２﹒８７億元，同比增長

６﹒７２％；歸屬於上市公司股東的淨利潤１９﹒２９億元，同比下降２６﹒４６％。伊利股份

盤中觸及跌停，股價創２０２０年６月以來新低，報２５﹒８９元。

其他食品飲料板塊亦大跌，梅花生物（滬：６００８７３）大跌６﹒３％，安井食品

（滬：６０３３４５）挫２﹒８％，養元飲品（滬：６０３１５６）、安琪酵母

（滬：６００２９８）跌２％，海天味業（滬：６０３２８８）跌１﹒４％，金龍魚

（深：３００９９９）跌１﹒２％，湯臣倍健（深：３００１４６）跌０﹒７％。

寧德時代一度重挫５﹒７％，至５月１０日以來最低，半日仍跌４﹒４％，報３７３﹒０８

元。港交所數據顯示，北向資金近期紛紛減持寧德時代；截至周四（２７日），北向資金通過互

聯互通機制合計持有１﹒６億股寧德時代，相比９月底的１﹒６４億股有所減少。



＊中美芯片爭端再起，部分芯片股再吐＊



美國商務部副部長Ａｌａｎ Ｅｓｔｅｖｅｚ表示，華府預料可以在近期與盟友，就進一步

限制中國獲得先進晶片生產技術、而實施出口管制新措施達成共識。部分芯片股向下，長光華芯

（滬：６８８０４８）跌５﹒８％。中芯（滬：６８８９８１）跌０﹒３％，高盛國際予其Ａ股

中性的初始評級，目標價３８﹒４０元人民幣。

惠譽大中華區銀行評級主管Ｇｒａｃｅ Ｗｕ接受彭博電視採訪時表示，未來幾個季度中國

銀行業的淨息差前景仍將承壓，部分反映早前利率下調的影響，以及對於銀行需降低借款成本來

支持經濟復甦的普遍預期。銀行股今早走勢分化，招商銀行（滬：６０００３６）跌１﹒４％，

平安銀行（深：０００００１）跌０﹒９％，寧波銀行（深：００２１４２）升２﹒９％，浦發

銀行（滬：６０００００）升０﹒６％。（ｃａ）

