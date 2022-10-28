《經濟通通訊社２８日專訊》新冠疫情沒清零，嚴格防疫措施持續，以及不斷惡化的房地產

問題，中國經濟迅速放緩，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）再下調中國今年的經濟增長預測至

３﹒２％，該增速較４月預期再降１﹒２個百分點，明後兩年預計分別增長４﹒４％和４﹒５％

。中美關係仍緊張，美國公布拜登任內首份國防戰略報告，當中指中國仍是美國未來幾十年最重

要的戰略競爭對手，是美國「最嚴重和最全面的安全威脅」，總統拜登表示，美國提高本土半導

體晶片產量已經引起中國的憂慮。美國商務部副部長埃斯特韋斯更表示，正與盟友磋商，把限制

晶片措施擴大到其他國家，包括日本和荷蘭等，而除晶片外，亦會考慮在其他有機會威脅美國和

盟友的範疇上，推出管制措施，包括量子計算、生物科技和人工智能等。

北韓今早疑似發射一枚彈道導彈，令亞太區區內股市受壓，內地股市今日三大指數震盪向下

，低開低走，滬綜指收市跌至４月２７日以來半年新低。滬綜指半日跌０﹒８３％後仍未止跌，

午後在消費股拖累下愈跌愈深，盤中逼近２９００點關口，收市挫２﹒２５％，報

２９１５﹒９３點，累計全周勁插４％，為９月中以來最大單周跌幅。深成指今日收插

３﹒２４％，創業板指跌３﹒７１％。兩市超４５００股飄綠，上漲個股僅３００餘隻，汽車產

業鏈、養殖、鈉離子電池等板塊跌幅居前。

外資加速流走，結束連續三日淨流入，資金循陸股通淨流出２０﹒３２億元（人民幣．下同

）；人民銀行今日僅進行９００億元７天期逆回購，公開市場本周累計淨投放８４００億元，為

９月末以來最大。兩市全日成交９０９７億元，按日少１﹒５％。



＊田惠宇投資寧德時代發酵，招行寧王插水＊



招商銀行（滬：６０００３６）下挫，收跌新３％，股價創２０１９年１月２１日以來低點

，市淨率亦進一步降至０﹒９％。股價暴挫或與該行原行長田惠宇個人投資寧德時代

（深：３００７５０）獲利事件繼續發酵有關。寧德時代收挫６％。

寧德時代大跌，帶令鋰電股掀跌停潮，維科技術（滬：６００１５２）、遠東股份

（滬：６００８６９）等多股集體封跌停板。廈門鎢業（滬：６００５４９）急跌９﹒６％，中

材科技（深：００２０８０）挫９﹒５％，億緯鋰能（深：３０００１４）跌８﹒１％。

全球央行的加息寒潮帶來持續壓力。以新能源汽車股為首的新能源板塊重挫，廣汽集團

（滬：６０１２３８）挫６％，比亞迪（深：００２５９４）跌５﹒９％，長安汽車

（深：０００６２５）跌５﹒５％，長城汽車（滬：６０１６３３）跌１﹒２％，上汽集團

（滬：６００１０４）跌２％。



＊伊利股份賺少兩成六，跌停創逾兩年低＊



民營房企債券周五表現續弱，證券交易所企業債跌幅排名靠前的均為其所發債券，其中世茂

（００８１３）、龍湖（００９６０）和碧桂園（０２００７）旗下相關債券跌幅在１５％－

５０％之間。地產股午後沽壓加大，陽光城（深：０００６７１）急跌７﹒１％，金科股份

（深：０００６５６）挫５﹒７％，華夏幸福（滬：６００３４０）跌５﹒６％，西藏城投

（滬：６００７７３）跌５﹒３％，新城控股（滬：６０１１５５）跌４﹒８％，萬科Ａ

（深：０００００２）跌３﹒７％，保利發展（滬：６０００４８）跌２﹒４％。

大消費板塊跌幅居前，伊利股份（滬：６００８８７）公告，第三季度營業收入

３０２﹒８７億元，同比增長６﹒７２％；歸屬於上市公司股東的淨利潤１９﹒２９億元，同比

下降２６﹒４６％。伊利股份跌停報２５﹒８９元，創２０２０年６月以來新低。食品飲料板塊

亦大跌３﹒３％，梅花生物（滬：６００８７３）插水６﹒５％，安井食品

（滬：６０３３４５）挫５﹒２％。

蘋果公司公布２０２２財年第四財季業績報告。蘋果當季營收和利潤均超出市場預期，但

ｉＰｈｏｎｅ和服務業兩大業務的表現不及預期。蘋果概念股走低，欣旺達

（深：３００２０７）跌６﹒２％，當升科技（深：３０００７３）、立訊精密

（深：００２４７５）跌近５％。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５４１﹒３３ －２﹒４７

上證綜合指數 ２９１５﹒９３ －２﹒２５ ３８５３﹒００

深證綜合指數 １８７９﹒２０ －３﹒４０ ５２４４﹒００

上證Ｂ股指數 ２８３﹒０７ －１﹒９６ ２﹒３３

深證Ｂ股指數 １０７２﹒３７ －２﹒５７ ０﹒９０

上證１８０指數 ７５１８﹒６８ －２﹒０８

上證３８０指數 ５５０５﹒２４ －２﹒６３

深證成份指數 １０４０１﹒８４ －３﹒２４

中小創新指數 ２２０９﹒１２ －３﹒７１

深圳創業板指數 ２２５０﹒５１ －３﹒７１

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