《經濟通通訊社２８日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒６６％，報７６２７﹒５點，上證

３８０指數半日跌０﹒９９％，報５５９７﹒７８點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１１﹒３７億元，用８﹒６３億

元或０﹒２％。

伊利股份（滬：６００８８７）公告，第三季度營業收入３０２﹒８７億元，同比增長

６﹒７２％；歸屬於上市公司股東的淨利潤１９﹒２９億元，同比下降２６﹒４６％。伊利股份

跌停報２５﹒８９元，創２０２０年６月以來新低。食品飲料板塊亦大跌３﹒３％，梅花生物

（滬：６００８７３）插水６﹒３％，安井食品（滬：６０３３４５）挫１﹒４％。

美國商務部副部長Ａｌａｎ Ｅｓｔｅｖｅｚ表示，華府預料可以在近期與盟友，就進一步

限制中國獲得先進晶片生產技術、而實施出口管制新措施達成共識。部分芯片股向下，長光華芯

（滬：６８８０４８）跌５﹒８％。中芯（滬：６８８９８１）跌０﹒３％，高盛國際予其Ａ股

中性的初始評級，目標價３８﹒４０元人民幣。

惠譽大中華區銀行評級主管表示，未來幾個季度中國銀行業的淨息差前景仍將承壓，部分反

映早前利率下調的影響，以及對於銀行需降低借款成本來支持經濟復甦的普遍預期。銀行股今早

走勢分化，招商銀行（滬：６０００３６）跌１﹒４％，浦發銀行（滬：６０００００）彈

０﹒６％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

