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AH股新聞

28/10/2022 11:34

《滬股通》上證１８０半日跌０﹒６６％，上證３８０跌０﹒９９％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒６６％，報７６２７﹒５點，上證
３８０指數半日跌０﹒９９％，報５５９７﹒７８點。
　　半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１１﹒３７億元，用８﹒６３億
元或０﹒２％。
　　伊利股份（滬：６００８８７）公告，第三季度營業收入３０２﹒８７億元，同比增長
６﹒７２％；歸屬於上市公司股東的淨利潤１９﹒２９億元，同比下降２６﹒４６％。伊利股份
跌停報２５﹒８９元，創２０２０年６月以來新低。食品飲料板塊亦大跌３﹒３％，梅花生物
（滬：６００８７３）插水６﹒３％，安井食品（滬：６０３３４５）挫１﹒４％。
　　美國商務部副部長Ａｌａｎ　Ｅｓｔｅｖｅｚ表示，華府預料可以在近期與盟友，就進一步
限制中國獲得先進晶片生產技術、而實施出口管制新措施達成共識。部分芯片股向下，長光華芯
（滬：６８８０４８）跌５﹒８％。中芯（滬：６８８９８１）跌０﹒３％，高盛國際予其Ａ股
中性的初始評級，目標價３８﹒４０元人民幣。
　　惠譽大中華區銀行評級主管表示，未來幾個季度中國銀行業的淨息差前景仍將承壓，部分反
映早前利率下調的影響，以及對於銀行需降低借款成本來支持經濟復甦的普遍預期。銀行股今早
走勢分化，招商銀行（滬：６０００３６）跌１﹒４％，浦發銀行（滬：６０００００）彈
０﹒６％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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