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AH股新聞

28/10/2022 15:17

《滬股通》上證１８０收跌２﹒０８％，上證３８０跌２﹒６３％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》上證１８０指數今日收跌２﹒０８％，報７５１８﹒６８點，
上證３８０指數收跌２﹒６３％，報５５０５﹒２４點。
　　內地股市午後愈跌愈深，外資加快流出速度，全日流出逾２０億元（人民幣．下同），白酒
股普遍向下，貴州茅台（滬：６００５１９）急跌２﹒９％，金徽酒（滬：６０３９１９）跌
４﹒３％，水井坊（滬：６００７７９）跌３﹒８％，金種子酒（滬：６００１９９）跌
３﹒２％，老白干酒（滬：６００５５９）跌２﹒３％。
　　伊利股份（滬：６００８８７）公告，第三季度營業收入３０２﹒８７億元，同比增長
６﹒７２％；歸屬於上市公司股東的淨利潤１９﹒２９億元，同比下降２６﹒４６％。伊利股份
跌停報２５﹒８９元。食品飲料板塊亦大跌，梅花生物（滬：６００８７３）插水６﹒５％，安
井食品（滬：６０３３４５）挫５﹒２％。
　　美國商務部副部長Ａｌａｎ　Ｅｓｔｅｖｅｚ表示，華府預料可以在近期與盟友，就進一步
限制中國獲得先進晶片生產技術、而實施出口管制新措施達成共識。部分芯片股向下，長光華芯
（滬：６８８０４８）跌８﹒２％。中芯（滬：６８８９８１）跌１﹒４％，高盛國際予其Ａ股
中性的初始評級，目標價３８﹒４元。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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