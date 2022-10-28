《經濟通通訊社２８日專訊》上證１８０指數今日收跌２﹒０８％，報７５１８﹒６８點，

上證３８０指數收跌２﹒６３％，報５５０５﹒２４點。

內地股市午後愈跌愈深，外資加快流出速度，全日流出逾２０億元（人民幣．下同），白酒

股普遍向下，貴州茅台（滬：６００５１９）急跌２﹒９％，金徽酒（滬：６０３９１９）跌

４﹒３％，水井坊（滬：６００７７９）跌３﹒８％，金種子酒（滬：６００１９９）跌

３﹒２％，老白干酒（滬：６００５５９）跌２﹒３％。

伊利股份（滬：６００８８７）公告，第三季度營業收入３０２﹒８７億元，同比增長

６﹒７２％；歸屬於上市公司股東的淨利潤１９﹒２９億元，同比下降２６﹒４６％。伊利股份

跌停報２５﹒８９元。食品飲料板塊亦大跌，梅花生物（滬：６００８７３）插水６﹒５％，安

井食品（滬：６０３３４５）挫５﹒２％。

美國商務部副部長Ａｌａｎ Ｅｓｔｅｖｅｚ表示，華府預料可以在近期與盟友，就進一步

限制中國獲得先進晶片生產技術、而實施出口管制新措施達成共識。部分芯片股向下，長光華芯

（滬：６８８０４８）跌８﹒２％。中芯（滬：６８８９８１）跌１﹒４％，高盛國際予其Ａ股

中性的初始評級，目標價３８﹒４元。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

