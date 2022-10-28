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AH股新聞

28/10/2022 11:34

《深股通》深成指半日跌１﹒６２％，中小創新指跌１﹒８５％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》深證成指半日跌１﹒６２％，報１０５７６﹒０６點，深證中
小創新指數半日跌１﹒８５％，報２２５１﹒６９點。
　　半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５３７﹒６５億元，賣盤超買盤，
淨流出１７﹒６５億元。
　　蘋果公司公布２０２２財年第四財季業績報告。蘋果當季營收和利潤均超出市場預期，但
ｉＰｈｏｎｅ和服務業兩大業務的表現不及預期。蘋果概念股走低，欣旺達
（深：３００２０７）跌３﹒６％，當升科技（深：３０００７３）跌２﹒７％，立訊精密
（深：００２４７５）、東山精密（深：００２３８４）跌３﹒３％。
　　鈉電池概念股今早大跌，寧德時代（深：３００７５０）急挫４﹒４％，天賜材料
（深：００２７０９）跌２﹒６％，欣旺達（深：３００２０７）跌３﹒６％，格林美
（深：００２３４０）跌近２％，中國長城（深：００００６６）跌１﹒３％，當升科技
（深：３０００７３）跌２﹒７％，天山鋁業（深：００２５３２）瀉近６％，中國寶安
（深：０００００９）跌逾３％。
　　國際清算銀行（ＢＩＳ）報告顯示，中國政府不受地緣政治緊張局勢的影響，持續加快人民
幣全球化進程。數字貨幣今早拉升，紫光國微（深：００２０４９）升３﹒４％，衛士通
（深：００２２６８）升０﹒９％，博思軟件（深：３００５２５）升近４％，宇信科技
（深：３００６７４）升２﹒３％。
　　深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

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