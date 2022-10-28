《經濟通通訊社２８日專訊》深證成指今日收跌３﹒２４％，報１０４０１﹒８４點，深證

中小創新指數收跌３﹒７１％，報２２０９﹒１２點。

內地房地產開發商公司債今日暴跌，多隻債券盤中觸發臨時停牌，碧桂園「２１碧地０２」

盤中曾下跌２０％觸發臨停，報２０﹒６７元（人民幣．下同）。地產股沽壓大，陽光城

（深：０００６７１）瀉７﹒１％，金科股份（深：０００６５６）挫５﹒７％，萬科Ａ

（深：０００００２）跌３﹒７％，招商蛇口（深：００１９７９）跌近１﹒５％。

蘋果公司公布２０２２財年第四財季業績報告。蘋果當季營收和利潤均超出市場預期，但

ｉＰｈｏｎｅ和服務業兩大業務的表現不及預期。蘋果概念股走低，欣旺達

（深：３００２０７）跌６﹒２％，當升科技（深：３０００７３）跌近５％，立訊精密

（深：００２４７５）跌４﹒６％，東山精密（深：００２３８４）跌５﹒２％。

鈉電池概念股大跌，寧德時代（深：３００７５０）急挫６﹒４％，天賜材料

（深：００２７０９）跌４﹒５％，欣旺達（深：３００２０７）跌６﹒２％，格林美

（深：００２３４０）跌３﹒９％，中國長城（深：００００６６）跌近３％，當升科技

（深：３０００７３）跌近５％，天山鋁業（深：００２５３２）瀉８﹒２％，中國寶安

（深：０００００９）跌５﹒５％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

