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AH股新聞

28/10/2022 15:17

《深股通》深成指收跌３﹒２４％，中小創新指跌３﹒７１％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》深證成指今日收跌３﹒２４％，報１０４０１﹒８４點，深證
中小創新指數收跌３﹒７１％，報２２０９﹒１２點。
　　內地房地產開發商公司債今日暴跌，多隻債券盤中觸發臨時停牌，碧桂園「２１碧地０２」
盤中曾下跌２０％觸發臨停，報２０﹒６７元（人民幣．下同）。地產股沽壓大，陽光城
（深：０００６７１）瀉７﹒１％，金科股份（深：０００６５６）挫５﹒７％，萬科Ａ
（深：０００００２）跌３﹒７％，招商蛇口（深：００１９７９）跌近１﹒５％。
　　蘋果公司公布２０２２財年第四財季業績報告。蘋果當季營收和利潤均超出市場預期，但
ｉＰｈｏｎｅ和服務業兩大業務的表現不及預期。蘋果概念股走低，欣旺達
（深：３００２０７）跌６﹒２％，當升科技（深：３０００７３）跌近５％，立訊精密
（深：００２４７５）跌４﹒６％，東山精密（深：００２３８４）跌５﹒２％。
　　鈉電池概念股大跌，寧德時代（深：３００７５０）急挫６﹒４％，天賜材料
（深：００２７０９）跌４﹒５％，欣旺達（深：３００２０７）跌６﹒２％，格林美
（深：００２３４０）跌３﹒９％，中國長城（深：００００６６）跌近３％，當升科技
（深：３０００７３）跌近５％，天山鋁業（深：００２５３２）瀉８﹒２％，中國寶安
（深：０００００９）跌５﹒５％。
　　深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

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