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AH股新聞

28/10/2022 10:12

《Ａ股焦點》惠譽料中國銀行業未來幾個季度盈利承壓，銀行股分化

　　《經濟通通訊社２８日專訊》惠譽大中華區銀行評級主管Ｇｒａｃｅ　Ｗｕ接受彭博電視採
訪時表示，未來幾個季度中國銀行業的淨息差前景仍將承壓，部分反映早前利率下調的影響，以
及對於銀行需降低借款成本來支持經濟復甦的普遍預期。
　　她表示，貸款需求，尤其是散戶的需求比較疲軟，這意味著需求方面將主要依賴於企業、基
建、公共住房項目等利率較低的貸款。同時，隨著國內房地產市場壓力的延續，貸款減記將維持
高位。再考慮到防疫限制措施對企業和消費的影響，未來盈利仍將承受一定的壓力。
　　她同時指出，銀行對房地產開發商的直接貸款敞口仍然可控，行業整體達６－７％。但關鍵
問題在於房產市場復甦需要多久、較長期來看如何重塑購房者對市場的信心等問題。
　　銀行股今早走勢分化，招商銀行（滬：６０００３６）跌０﹒７％，平安銀行
（深：０００００１）跌０﹒５％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌０﹒４％，興業銀行
（滬：６０１１６６）跌０﹒１％。寧波銀行（深：００２１４２）則揚１﹒９％，浦發銀行
（滬：６０００００）彈０﹒３％，中國銀行（滬：６０１９８８）升０﹒３％，工商銀行
（滬：６０１３９８）升０﹒２％，交通銀行（滬：６０１３２８）升０﹒２％。（ｊｔ）

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