《經濟通通訊社２８日專訊》伊利股份（滬：６００８８７）公告，第三季度營業收入

３０２﹒８７億元（人民幣．下同），同比增長６﹒７２％；歸屬於上市公司股東的淨利潤

１９﹒２９億元，同比下降２６﹒４６％。

從經營數據看，２０２２年前三季度，伊利股份液體乳收入６４１﹒０２億元，上年同期為

６４７﹒１６億元，同比下降０﹒９５％；奶粉及奶制品收入１８７﹒２８億元，上年同期為

１１６﹒６９億元，同比增長６０﹒５％；冷飲產品收入９２億元，上年同期為６９﹒４７億元

，同比增長３２﹒４３％；其他產品收入３﹒１１億元，上年同期為１﹒４９億元。按銷售模式

分類，經銷模式收入８９５﹒４０億元，直營模式收入２８﹒０２億元。

伊利股份盤中觸及跌停，股價創２０２０年６月以來新低，目前仍瀉９﹒６％，報

２５﹒９９元。

食品飲料板塊亦大跌３﹒６％，梅花生物（滬：６００８７３）插水６﹒６％，安井食品

（滬：６０３３４５）挫２﹒９％，海天味業（滬：６０３２８８）、養元飲品

（滬：６０３１５６）、安琪酵母（滬：６００２９８）跌逾２％，東鵬飲料

（滬：６０５４９９）跌１﹒７％，絕味食品（滬：６０３５１７）跌１﹒６％，雙匯發展

（深：０００８９５）跌１﹒５％，金龍魚（深：３００９９９）跌１﹒１％，湯臣倍健

（深：３００１４６）跌１﹒１％。（ｊｔ）

