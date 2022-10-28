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AH股新聞

28/10/2022 10:52

《Ａ股焦點》伊利股份觸跌停創兩年低，第三季度淨利同比跌２６％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》伊利股份（滬：６００８８７）公告，第三季度營業收入
３０２﹒８７億元（人民幣．下同），同比增長６﹒７２％；歸屬於上市公司股東的淨利潤
１９﹒２９億元，同比下降２６﹒４６％。
　　從經營數據看，２０２２年前三季度，伊利股份液體乳收入６４１﹒０２億元，上年同期為
６４７﹒１６億元，同比下降０﹒９５％；奶粉及奶制品收入１８７﹒２８億元，上年同期為
１１６﹒６９億元，同比增長６０﹒５％；冷飲產品收入９２億元，上年同期為６９﹒４７億元
，同比增長３２﹒４３％；其他產品收入３﹒１１億元，上年同期為１﹒４９億元。按銷售模式
分類，經銷模式收入８９５﹒４０億元，直營模式收入２８﹒０２億元。
　　伊利股份盤中觸及跌停，股價創２０２０年６月以來新低，目前仍瀉９﹒６％，報
２５﹒９９元。
　　食品飲料板塊亦大跌３﹒６％，梅花生物（滬：６００８７３）插水６﹒６％，安井食品
（滬：６０３３４５）挫２﹒９％，海天味業（滬：６０３２８８）、養元飲品
（滬：６０３１５６）、安琪酵母（滬：６００２９８）跌逾２％，東鵬飲料
（滬：６０５４９９）跌１﹒７％，絕味食品（滬：６０３５１７）跌１﹒６％，雙匯發展
（深：０００８９５）跌１﹒５％，金龍魚（深：３００９９９）跌１﹒１％，湯臣倍健
（深：３００１４６）跌１﹒１％。（ｊｔ）

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