《經濟通通訊社２８日專訊》蘋果公司公布２０２２財年第四財季業績報告。蘋果當季營收

和利潤均超出市場預期，但ｉＰｈｏｎｅ和服務業兩大業務的表現不及預期。

蘋果第四財季營收為９０１﹒４６億美元，同比增長８﹒１％，高於市場預期的８８９億美

元，創下７月至９月這一季的紀錄；淨利潤為２０７﹒１億美元，毛利率為４２﹒３％，同樣創

下紀錄；每股收益為１﹒２９美元，好於預期的１﹒２６美元。細分業務方面，ｉＰｈｏｎｅ當

季銷售額為４２６億美元，同比增長９﹒７％，低於預期的４３０億美元；ｉＰａｄ營收為

７１﹒７億美元，低於預期的７９﹒４億美元，同比下降１３﹒０６％；Ｍａｃ營收為

１１５﹒１億美元，明顯好於預期的９３﹒６億美元，同比大增２５﹒３９％，也是這份財報中

為數不多的亮點。服務業收入為１９２億美元，同比增長約５％，低於市場預期的２０１億美元

。

Ａ場蘋果概念股走低，欣旺達（深：３００２０７）跌２﹒８％，當升科技

（深：３０００７３）跌２﹒８％，立訊精密（深：００２４７５）、東山精密

（深：００２３８４）、天齊鋰業（深：００２４６６）跌１﹒６％，深南電路

（深：００２９１６）等扭近２％，聞泰科技（滬：６００７４５）、ＴＣＬ中環

（深：００２１２９）、京東方Ａ（深：０００７２５）等跌約１％。（ｊｔ）

