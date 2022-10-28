《經濟通通訊社２８日專訊》內地房地產開發商公司債今日暴跌，多隻債券盤中觸發臨時停

牌，碧桂園「２１碧地０２」盤中曾下跌２０％觸發臨停，報２０﹒６７元（人民幣．下同）。

龍湖「２０龍湖０２」則下跌３６﹒０２％觸發臨停。「１９世茂０４」亦大跌，觸發盤中臨時

停牌。「２０時代０７」跌超９％，「２１新控０１」跌超７％。

Ａ場地產股午後沽壓加大，陽光城（深：０００６７１）瀉逾６％，金科股份

（深：０００６５６）挫４﹒２％，華夏幸福（滬：６００３４０）跌３﹒９％，西藏城投

（滬：６００７７３）急跌３﹒５％，金地集團（滬：６００３８３）跌３﹒２％，新城控股

（滬：６０１１５５）跌３﹒２％，萬科Ａ（深：０００００２）跌２﹒９％，保利發展

（滬：６０００４８）跌１﹒５％，招商蛇口（深：００１９７９）跌近１％。

人民銀行副行長潘功勝昨日（２７日）到中債信用增進投資公司開展專題調研，並召開座談

會。潘功勝指出，中債增進公司要認真貫徹「兩個毫不動搖」，堅持房子是用來住的、不是用來

炒的定位。加大對民營房企債券融資的支持力度，落實好服務實體經濟、防控金融風險、深化金

融改革各項工作任務。（ｊｔ）

