《經濟通通訊社２８日專訊》內地不少地方政府近年財政緊絀，尤其是在地產商流動性風險

爆發導致賣地收入大減後，地方財政更見捉襟見肘。部分地方政府想盡方法取得融資，助長隱性

債務激增，引發監管注意，深圳市地方金融監督管理局聯合深圳市前海地方金融監督管理局發布

通知稱，嚴禁各融資租賃公司開展涉新增地方政府隱性債務的業務。

通知指，各融資租賃公司要完善盡職調查，建立重大項目風險評估機制，審慎評估融資主體

的還款能力和還款來源，不得違法違規提供實際依靠財政資金償還的融資；同時還要強化資金投

向管理，不得違規向地方政府、地方政府融資平台公司提供融資，或要求地方政府為租賃項目提

供擔保、承諾還款等。

利用城投平台申請融資難度低額度大，是各地政府套取融資的最常見辦法，但背後的債務問

題一樣難以解決，因為城投平台建設的工程多數是公路、橋樑、路燈等無法移動的公共設施，如

果城投平台債務爆雷，是無法利用這類構築物抵債的，最終還是要地方政府自掏腰包償還。有見

及此，深圳地方金融監管局專門提到，各融資租賃公司要規範租賃物管理，嚴格限制以不能變現

的財產作為租賃物，不得以公益性資產、在建工程、未取得所有權或所有權存在瑕疵的財產作為

租賃物，換言之即嚴格限制城投公司申請融資。（ｅｙ）

