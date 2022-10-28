《經濟通通訊社２８日專訊》國家統計局將於下周一（３１日）公布１０月官方製造業

ＰＭＩ。據《路透》綜合１６家分析機構的預估中值顯示，國慶假期後新冠病例數明顯反彈，重

要會議當月各地採取嚴格的防疫措施影響工業生產運營，１０月官方製造業採購經理人指數

（ＰＭＩ）料微幅下行至５０％（９月官方製造業ＰＭＩ錄５０﹒１％）；另據１１家機構預估

中值顯示，１０月財新製造業預計將升至４９（９月財新製造業ＰＭＩ報４８﹒１）。

外資大行較為悲觀。澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆稱，黨代會召開前，１０月與疫

情相關的限制措施加碼，官方製造業ＰＭＩ可能從前值５０﹒１降至４９﹒６，這也與季節性趨

勢保持一致。巴克萊銀行亦認為，１０月官方製造業ＰＭＩ將收縮至４９﹒８，其指出，各製造

業部門（鋼鐵、汽車等）運營率有所下降；集裝箱運輸量收縮也顯示出口增速趨於放緩。此外，

巴克萊預計當月財新製造業ＰＭＩ仍將處於收縮區間（約４８），上月該數值為４８﹒１。

中共二十大落下帷幕，新一屆最高權力層也已揭曉，但目前未能尋找到「動態清零」防控政

策轉向的蛛絲馬跡。不少分析觀點認為，在明年３月兩會前不會出現明顯的調整。（ｗｌ）

