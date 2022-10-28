《經濟通通訊社２８日專訊》國家財政部公布，２０２２年１－９月，國有企業營業總收入

５９﹒６７萬億元（人民幣．下同），同比增長９﹒３％，增速較１－８月回落０﹒２個百分點

。其中，中央企業３３﹒３９萬億元，同比增長１０﹒１％；地方國有企業２６﹒２８萬億元，

同比增長８﹒３％。

期內，國有企業利潤總額３﹒４萬億元，同比下降１﹒１％，降幅較１－８月的１﹒５％繼

續收窄。其中，中央企業２﹒４５萬億元，同比增長５﹒２％；地方國有企業９５４７﹒１億元

，同比下降１４﹒１％。

９月末，國有企業資產負債率６４﹒５％，上升０﹒２個百分點。中央企業６７﹒１％，上

升０﹒３個百分點；地方國有企業６３﹒２％，上升０﹒２個百分點。

財政部新聞稿顯示，１－９月國有企業營業總收入同比保持增長，利潤總額降幅繼續收窄，

中央企業利潤增速自６月以來逐月提高，國有經濟運行持續穩定恢復。伴隨著穩增長政策落地和

新冠疫情衝擊減弱，中國工業生產加快恢復，９月規模以上工業企業利潤降幅亦大幅收窄，但「

增收不增利」現象仍存。（ｗｌ）

