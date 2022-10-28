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AH股新聞

28/10/2022 15:29

【聚焦數據】首九月國企利潤總額同比降幅繼續收窄至１﹒１％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》國家財政部公布，２０２２年１－９月，國有企業營業總收入
５９﹒６７萬億元（人民幣．下同），同比增長９﹒３％，增速較１－８月回落０﹒２個百分點
。其中，中央企業３３﹒３９萬億元，同比增長１０﹒１％；地方國有企業２６﹒２８萬億元，
同比增長８﹒３％。
　　期內，國有企業利潤總額３﹒４萬億元，同比下降１﹒１％，降幅較１－８月的１﹒５％繼
續收窄。其中，中央企業２﹒４５萬億元，同比增長５﹒２％；地方國有企業９５４７﹒１億元
，同比下降１４﹒１％。
　　９月末，國有企業資產負債率６４﹒５％，上升０﹒２個百分點。中央企業６７﹒１％，上
升０﹒３個百分點；地方國有企業６３﹒２％，上升０﹒２個百分點。
　　財政部新聞稿顯示，１－９月國有企業營業總收入同比保持增長，利潤總額降幅繼續收窄，
中央企業利潤增速自６月以來逐月提高，國有經濟運行持續穩定恢復。伴隨著穩增長政策落地和
新冠疫情衝擊減弱，中國工業生產加快恢復，９月規模以上工業企業利潤降幅亦大幅收窄，但「
增收不增利」現象仍存。（ｗｌ）

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