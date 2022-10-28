《經濟通通訊社２８日專訊》人民銀行最新公布《２０２２年三季度金融機構貸款投向統計

報告》，２０２２年三季度末，金融機構人民幣各項貸款餘額２１０﹒７６萬億元（人民幣．下

同），同比增長１１﹒２％；前三季度人民幣貸款增加１８﹒０８萬億元，同比多增１﹒３６萬

億元。

２０２２年三季度末，人民幣房地產貸款餘額５３﹒２９萬億元，同比增長３﹒２％，比上

年末增速低４﹒７個百分點；前三季度增加８４８８億元，佔同期各項貸款增量的４﹒７％。三

季度末，房地產開發貸款餘額１２﹒６７萬億元，同比增長２﹒２％，增速比上半年高２﹒４個

百分點，比上年末高１﹒３個百分點。個人住房貸款餘額３８﹒９１萬億元，同比增長４﹒１％

，增速比上年末低７﹒２個百分點。



＊住戶貸款餘額增速放緩，工業中長期貸款增速高＊



三季度末，本外幣住戶貸款餘額７４﹒５２萬億元，同比增長７﹒２％，增速比上半年低１

個百分點，比上年末低５﹒３個百分點；前三季度增加３﹒４２萬億元，同比少增２﹒９３萬億

元。本外幣住戶經營性貸款餘額１８﹒５３萬億元，同比增長１６﹒１％，比上半年高１個百分

點，比上年末低３個百分點；前三季度增加２﹒３１萬億元，同比少增３０３億元。住戶消費性

貸款（不含個人住房貸款）餘額１７﹒０８萬億元，同比增長５﹒４％，增速比上半年低０﹒４

個百分點，比上年末低４﹒１個百分點；前三季度增加５１４１億元，同比少增５５８７億元。

三季度末，本外幣工業中長期貸款餘額１６﹒０８萬億元，同比增長２３﹒３％，增速比各

項貸款高１２﹒６個百分點，比上半年高２﹒１個百分點，比上年末高０﹒７個百分點；前三季

度增加２﹒６３萬億元，同比多增５８６０億元。其中，重工業中長期貸款餘額１３﹒７４萬億

元，同比增長２２﹒４％，增速比上年末高０﹒９個百分點；輕工業中長期貸款餘額２﹒３４萬

億元，同比增長２８﹒４％，增速比上年末低０﹒７個百分點。（ｗｌ）

