《經濟通通訊社２８日專訊》銀保監相關部門負責人今日表示，三季度末，銀行業總資產

３７３﹒９萬億元（人民幣．下同），同比增長１０﹒２％。其中，各項貸款同比增長

１０﹒７％。保險業總資產２６﹒７萬億元，同比增長９﹒８％。保險資金運用餘額２４﹒５萬

億元，同比增長９﹒３％。保險公司原保險保費收入３﹒８萬億元，同比增長４﹒９％。

三季度末，銀行業金融機構不良貸款餘額３﹒８萬億元，較年初增加２０３０億元，不良貸

款率１﹒７４％，較年初下降０﹒０６個百分點。三季度末，銀行業金融機構撥備餘額７﹒８萬

億元，撥備覆蓋率２０３﹒４％，同比上升１１﹒６個百分點。商業銀行資本充足率

１５﹒０９％，同比上升０﹒２９個百分點。保險公司平均綜合償付能力充足率２２０﹒８％，

平均核心償付能力充足率１４８﹒１％，繼續保持較好水平。

９月末，全國小微企業貸款餘額５８﹒０４萬億元，其中普惠型小微企業貸款余額

２２﹒９３萬億元，同比增速２４﹒１％，較各項貸款增速高１３﹒１８個百分點，有貸款餘額

戶數３８１１﹒０４萬戶，同比增加６２６﹒３９萬戶。國有大型銀行普惠型小微企業貸款餘額

８﹒３６萬億元，較年初增長１﹒８９萬億元，已超額完成全年１﹒６萬億元增量目標。

２０２２年前９個月，國有大型銀行新發放普惠型小微企業貸款利率４﹒０４％，較２０２１年

下降０﹒２個百分點。（ｗｌ）

