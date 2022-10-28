《經濟通通訊社２８日專訊》國家外匯局統計數據顯示，２０２２年９月，銀行結匯

１５４１６億元人民幣，售匯１４８４０億元人民幣。２０２２年１－９月，銀行累計結匯

１３２３４７億元人民幣，累計售匯１２４６１９億元人民幣。

按美元計值，２０２２年９月，銀行結匯２２１４億美元，售匯２１３２億美元，結售匯順

差８２億美元，順差額較８月的２５１億美元顯著收窄。２０２２年１－９月，銀行累計結匯

２００５８億美元，累計售匯１８８７３億美元。

外匯局指出，２０２２年以來，中國涉外經濟活動保持活躍，跨境資金流動總體平穩有序。

前三季度，銀行結售匯和涉外收支雙雙保持順差格局，其中，銀行結售匯順差１１８５億美元，

銀行代客涉外收支順差７１４億美元。當前中國經濟運行恢復向好，國際收支結構更加穩健，外

匯市場韌性明顯增強，有助於跨境資金流動穩定。



＊首三季代客對外付款逾４﹒７萬億美元＊



數據顯示，２０２２年９月，銀行代客涉外收入３７９６３億元人民幣，對外付款

３８８１０億元人民幣。２０２２年１－９月，銀行代客累計涉外收入３１５６４６億元人民幣

，累計對外付款３１１１４５億元人民幣。

按美元計值，２０２２年９月，銀行代客涉外收入５４５３億美元，對外付款５５７４億美

元。２０２２年１－９月，銀行代客累計涉外收入４７８１５億美元，累計對外付款４７１０２

億美元。（ｗｌ）

