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AH股新聞

28/10/2022 17:19

【聚焦人幣】９月銀行結售匯順差縮至８２億美元，跨境流動平穩

　　《經濟通通訊社２８日專訊》國家外匯局統計數據顯示，２０２２年９月，銀行結匯
１５４１６億元人民幣，售匯１４８４０億元人民幣。２０２２年１－９月，銀行累計結匯
１３２３４７億元人民幣，累計售匯１２４６１９億元人民幣。
　　按美元計值，２０２２年９月，銀行結匯２２１４億美元，售匯２１３２億美元，結售匯順
差８２億美元，順差額較８月的２５１億美元顯著收窄。２０２２年１－９月，銀行累計結匯
２００５８億美元，累計售匯１８８７３億美元。
　　外匯局指出，２０２２年以來，中國涉外經濟活動保持活躍，跨境資金流動總體平穩有序。
前三季度，銀行結售匯和涉外收支雙雙保持順差格局，其中，銀行結售匯順差１１８５億美元，
銀行代客涉外收支順差７１４億美元。當前中國經濟運行恢復向好，國際收支結構更加穩健，外
匯市場韌性明顯增強，有助於跨境資金流動穩定。
　
＊首三季代客對外付款逾４﹒７萬億美元＊
　
　　數據顯示，２０２２年９月，銀行代客涉外收入３７９６３億元人民幣，對外付款
３８８１０億元人民幣。２０２２年１－９月，銀行代客累計涉外收入３１５６４６億元人民幣
，累計對外付款３１１１４５億元人民幣。
　　按美元計值，２０２２年９月，銀行代客涉外收入５４５３億美元，對外付款５５７４億美
元。２０２２年１－９月，銀行代客累計涉外收入４７８１５億美元，累計對外付款４７１０２
億美元。（ｗｌ）

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